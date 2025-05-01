Gediz Elektrik, İzmir'in 15 ilçesinde 2 Mayıs'ta uzun süreli elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bayraklı, Konak ve Güzelbahçe başta olmak üzere dikkat!

İzmir'de 15 İlçede Elektrik Kesintisi Yapılacak

Gediz Elektrik, 2 Mayıs 2025 Perşembe günü İzmir'in 15 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Kesintiler özellikle Bayraklı, Güzelbahçe ve Konak ilçelerinde uzun sürecek.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

Kesinti yapılacak ilçeler şu şekilde sıralandı:

Bayraklı

Güzelbahçe

Konak

Bergama

Kiraz

Aliağa

Torbalı

Karaburun

Çeşme

Ödemiş

Foça

Karşıyaka

Dikili

Urla

Buca

Buca'da Elektrik Kesintisi Detayları

Tarih: 2 Mayıs 2025 Saat: 09.00 - 15.00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması Etkilenen Mahalle ve Sokaklar: Akıncılar Mahallesi ve çevresindeki birçok sokak (548/1 Sk., 565/5 Sk., Akdoğan Cd. ve çevresi)

Urla'da elektrik kesintisi programı

Sabah saatleri kesintiler:

Saat: 09:00 - 15:00 Mahalleler: Çamlıçay, Şirinkent, Yelki

Saat: 09:00 - 10:00 Mahalleler: Kalabak, Çamlıçay, Şirinkent, Yelki

Saat: 10:00 - 11:00 Mahalleler: Çamlıçay (İnönü Blv.), Şirinkent (4251-4286. Sk.), Zeytinalanı, Yelki, Kalabak

Öğleden sonra kesintiler:

Saat: 15:00 - 16:00 Mahalleler: Kalabak, Çamlıçay, Şirinkent, Yelki

Saat: 16:00 - 17:00 Mahalleler: Şirinkent (4280. Sk. ve çevresi), Kalabak, Yelki

2 Mayıs 2025 Cuma günü elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı;

Buca'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Akıncılar ( 548/1. Sk. 548/4. Sk. 549. Sk. 549/1. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 563/2. Sk. 563/4. Sk. 564. Sk. 565. Sk. 565/1. Sk. 565/2. Sk. 565/3. Sk. 565/4. Sk. 565/5. Sk. 568. Sk. Akdoğan Cd. 530. Sk. 547. Sk. 548. Sk. )

Urla'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çamlıçay ( 5212. Sk. 5214. Sk. 5215 )

Şirinkent ( 4215 4215. Sk. )

Yelki

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Kalabak ( 3050. Sk. 3034. Sk. 3032/2 3042 3036/1 3050/1 3033 3031 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3054. Sk. 3052. Sk. 3048. Sk. 3046. Sk. 3044. Sk. 3041. Sk. 3040 3039 3038 3037. Sk. 3036 3035. Sk. )

Çamlıçay ( 4215 5214. Sk. 5212. Sk. 5215 )

Yelki

Şirinkent ( 4215. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

15:00 - 16:00

Çamlıçay ( 5215 5212. Sk. 5214. Sk. )

Şirinkent ( 4215 4215. Sk. )

Yelki

Kalabak ( MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3054. Sk. 3052. Sk. 3050. Sk. 3048. Sk. 3046. Sk. 3044. Sk. 3041. Sk. 3040 3039 3038 3037. Sk. 3036 3035. Sk. 3034. Sk. 3032/2 3042 3036/1 3050/1 3033 3031 )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Çamlıçay ( İsmet İnönü Blv. )

Şirinkent ( 4251. Sk. 4253 4255. Sk. 4256. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4262. Sk. 4265. Sk. 4266. Sk. 4267. Sk. 4269. Sk. 4271 Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4274. Sk. 4274/1. Sk. 4275 4276. Sk. 4277. Sk. 4278. Sk. 4279. Sk. 4280. Sk. 4281 Sk. 4281. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4300. Sk. 4301. Sk. 4302. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4306. Sk. MUAMMER AKSOY Çamyuva Sitesi 4257 4285 4273 4250 4232/1 4286 4263 4258 4261 4252 4282 3315. Sk. 3316. Sk. 3318. Sk. 4205 Sk. 4228 4228/1. Sk. 4232. Sk. 4232/1. Sk. 4234. Sk. 4236. Sk. 4238. Sk. 4242. Sk. 4246. Sk. )

Zeytinalanı ( 4169. Sk. 4173. Sk. 4175. Sk. 4177 4179 Sk. 4134 4138. Sk. 4138 Sk. 4152. Sk. 4154. Sk. )

Yelki

Kalabak ( 3311 )

M. Fevzi Çakmak

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Yelki

Şirinkent ( 4236. Sk. 4238. Sk. 4242. Sk. 4246. Sk. 4251. Sk. 4253 4255. Sk. 4256. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4262. Sk. 4265. Sk. 4266. Sk. 4267. Sk. 4269. Sk. 4271 Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4258 4274. Sk. 4274/1. Sk. 4275 4276. Sk. 4277. Sk. 4278. Sk. 4279. Sk. 4280. Sk. 4281 Sk. 4281. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4300. Sk. 4301. Sk. 4302. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4306. Sk. MUAMMER AKSOY Çamyuva Sitesi 4263 4286 4232/1 4250 4273 4285 4257 4232/1. Sk. 4232. Sk. 4228/1. Sk. 4228 4205 Sk. 3318. Sk. 3316. Sk. 3315. Sk. 4282 4252 4261 4234. Sk. )

M. Fevzi Çakmak

Kalabak ( 3311 )

Çamlıçay ( İsmet İnönü Blv. )

Zeytinalanı ( 4134 4138. Sk. 4138 Sk. 4152. Sk. 4154. Sk. 4169. Sk. 4173. Sk. 4175. Sk. 4177 4179 Sk. )

Dikili'de elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Denizköy ( Denizköy 11 Denizköy 13/1 Denizköy 12 Denizköy 10 Denizköy 1/1 Denizköy 3. Sk. 15. Sk. Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 DENİZKÖY 16/1 Denizköy 24 Sk. DEMİZKÖY 13 Denizköy 3 Sk. )

Konak'ta elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:30 - 01:00

Atilla ( 461. Sk. 458. Sk. 459. Sk. 460. Sk. 343. Sk. 348. Sk. Eşrefpaşa Cd. 524. Sk. 523. Sk. 518. Sk. 517. Sk. 512. Sk. 499. Sk. 498. Sk. 497. Sk. 496. Sk. 487. Sk. 486. Sk. 483. Sk. 480. Sk. 477. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 474. Sk. 473. Sk. 472. Sk. 471. Sk. 470. Sk. 467. Sk. 466. Sk. 465. Sk. 464. Sk. 463. Sk. 462. Sk. )

Altıntaş ( 347. Sk. 368. Sk. İnönü Cd. )

Çimentepe ( 586. Sk. 574/2. Sk. 574. Sk. 572. Sk. 558. Sk. 600. Sk. 597. Sk. 594/1. Sk. 594. Sk. 593. Sk. 592. Sk. 591. Sk. 590/1. Sk. 590. Sk. 589. Sk. 588. Sk. )

Zafertepe ( Yeşillik Cd. 606. Sk. 587. Sk. 585. Sk. 584. Sk. 583. Sk. 582. Sk. 581. Sk. 543. Sk. 542. Sk. 541. Sk. 540. Sk. 530. Sk. )

Kocatepe ( 574/1. Sk. 573. Sk. 568. Sk. 559/1. Sk. 559. Sk. 557. Sk. )

Güneşli ( Eskiizmir Eski İzmir Cd. 526/3. Sk. 526/2. Sk. )

Konak'ta elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 06:00

Bahçelievler ( Halide Edip Adıvar Cd. )

Güneşli ( Saim Çıkrıkçı Cd. 529/2. Sk. 529/1. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 526. Sk. 521. Sk. 520/2. Sk. 520/1. Sk. 520. Sk. 515/4. Sk. 515/3. Sk. 515. Sk. 514. Sk. 507. Sk. 504. Sk. 503. Sk. 502/1. Sk. 456. Sk. )

Atilla ( 522. Sk. 519. Sk. 513. Sk. 493. Sk. 492. Sk. 491. Sk. 489. Sk. 484. Sk. 479. Sk. 469. Sk. 468. Sk. 467. Sk. 464. Sk. )

Karşıyaka'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Mavişehir ( OPERA CADDESİ Hasan Tahsin Uzer Caddesi Hanri Benazus Caddesi Aziz Nesin Blv. )

Bayraklı elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Fuat Edip Baksı ( 1624. Sk. Cüneyt Sivarioğulları Sk. 1628. Sk. 1605. Sk. 1622. Sk. 1623. Sk. 1625. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 15:00

Alpaslan ( 1620/39. Sk. )

75. Yıl ( 1609/13. Sk. 1609/12. Sk. )

Fuat Edip Baksı ( 1620/10. Sk. 1609/19. Sk. 1609/14. Sk. 1609/18. Sk. )

Foça'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Atatürk ( ÇANDEDE Sevgi Cd. Barış Cd. 9 89. Sk. 84. Sk. 80. Sk. 805 MUSTAFA KONUK 50. Sk. 19. Sk. 11. Sk. 134 100 İMBAT )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:30 - 13:30

İsmetpaşa ( 272. Sk. 239. Sk. 243. Sk. 247. Sk. 248. Sk. 249. Sk. 251. Sk. 274. Sk. MERSİNAKİ )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

İsmetpaşa ( 390. Sk. MERSİNAKİ 394. Sk. 392. Sk. 335. Sk. 333. Sk. 331. Sk. 329. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Atatürk ( 129. Sk. 121. Sk. 117. Sk. 115. Sk. 188. Sk. 192. Sk. Avni Arbaş Sk. Aşıklar Cd. 127. Sk. 109. Sk. 111. Sk. 113. Sk. Reha Midilli Cd. 186. Sk. 184. Sk. 182. Sk. 178. Sk. 176. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri kozbeyli KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLER Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLI KUME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL )

Cumhuriyet ( NACİ AKSOYDAN M.CELAL AKPOLAT NACİ AKSOYDAN CD. İstanbul Cd. İlkim Eylül Sk. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Yalova Cd. M. Celal Akpolat Cd. Bodrum Cd. Berkay Sk. BARBAROS Alanya Cd. 1137. Sk. 1131. Sk. 1129. Sk. 1128. Sk. 1126. Sk. 1123. Sk. 1110. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. M.CELAL AKPOLAT CAD. İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU TEKİN KİPÖZ )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Cumhuriyet ( Altun Sk. Zafer Cd. Ay Sk. Yunus Emre Cd. BARBAROS Dilek Cd. Eskişehir Sk. Mimar Sinan Cd. Akdoğan Sk. Uzunyol Sk. Seda Sk. Sakin Sk. Murat Sk. ZİYA GÖKALP )

Kozbeyli ( Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi )

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Çamyayla ( ÇAMYAYLA YEŞİLDERE KÜME EVLERİ Soğukpınar küme evleri )

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Hacıhasan ( ÇOBAN ÇEŞMESİ )

Kemer

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Ortaköy ( ORTAKÖY Ortaköy Köyü İç Yolu ortaköyy )

Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Köseler ( KOCAMEZARLIK Köseler Köyü İç Yolu )

Üzümlü ( KÖY İÇİ Üzümlü Köyü İç Yolu Üzümlü Köyü ÜZÜMLÜ KÜME EVLER )

Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )

Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu )

Demircili

Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )

Bebekler ( Bebekler Köyü İç Yolu Bebekler Köyü )

Karaburun'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Eğlenhoca ( Eğlenhoca Köyü Yolu Karaburun Yolu EĞLENHOCA OVACIK 5005 5009 5023 )

İnecik ( KAYNARPINAR Eğlenhoca İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )

Kösedere ( AĞALARSEKİ KARAAĞAÇ KÖSEDERE Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri karaağaç )

Çeşme'de elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Alaçatı ( 18018 )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Alaçatı ( 16000. Sk. 11020. Sk. 11039. Sk. 11040. Sk. 11041. Sk. 11042. Sk. 11043. Sk. 11046. Sk. 11047. Sk. 11048. Sk. 12000. Sk. 12001. Sk. 12007. Sk. 12009. Sk. 12010. Sk. 12011. Sk. 12012. Sk. 12013. Sk. 12015 Sk. 12016. Sk. 12017. Sk. 12018. Sk. 12018/1. Sk. 12019. Sk. 12027. Sk. 12021. Sk. 12023. Sk. 12024. Sk. 12057. Sk. 12026. Sk. 12028. Sk. 12029. Sk. 1203/1. Sk. 12030. Sk. 12031. Sk. 12032. Sk. 12033. Sk. 12034. Sk. 12038. Sk. 12050. Sk. 12055 Sk. 12055. Sk. 12058. Sk. 12059. Sk. 12060. Sk. 12062. Sk. 12065 Sk. 12066. Sk. 12067. Sk. 12068. Sk. 12070. Sk. 12409. Sk. 13003. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13010. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. 13019. Sk. 13020. Sk. 13021/1. Sk. 13022. Sk. 13023. Sk. 13024. Sk. 13025. Sk. 13026. Sk. 13027. Sk. 13028. Sk. 13029. Sk. 13031. Sk. 13032. Sk. 13033. Sk. 13034. Sk. 13043. Sk. 13043/1 Sk. 13046. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13050. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 11017. Sk. 11015. Sk. 11013. Sk. 11012. Sk. 11011. Sk. 11006. Sk. 11005/1. Sk. 11005. Sk. 11004. Sk. 11003. Sk. 11016. Sk. Osman Ağa - Liman Mevkii 18026/2 18026 18026/3 18026/4 18015 18018 LİMAN-OSMAN AĞA LİMAN-OSMAN AĞA 18026 sk 13033 Sk. 13021 osman aga mevkii yolu 16005. Sk. 16004. Sk. 16003. Sk. 16002. Sk. 16001. Sk. 11018. Sk. 13094. Sk. 13093. Sk. 13092. Sk. 13089. Sk. 13088. Sk. 13087. Sk. 13086. Sk. 13082. Sk. 13081. Sk. 13080/1. Sk. 13080. Sk. 13079. Sk. 13078. Sk. 13077. Sk. 13076. Sk. 13075. Sk. 13074. Sk. 13073. Sk. 13072. Sk. 13071. Sk. 13070. Sk. 13069. Sk. 13068. Sk. 13067. Sk. 13066. Sk. 13065. Sk. 13064 Sk. 13063. Sk. İnönü Cd. 13033 sk 13037 HURMALI KÜME EVLER 13058. Sk. 13057. Sk. 13056. Sk. 13055. Sk. 13054. Sk. 13053. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2070. Sk. 3000. Sk. 3033. Sk. Alaçatı Atatürk Alaçatı Cumhuriyet Alaçatı Surf Paradise Club Atatürk Blv. Fahrettin Altay Kemalpaşa Seaside Sitesi Süzer Sun Dreams Hotel Uğur Mumcu Cd. izmir-Çeşme Otoyolu İcyol İnönü )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Üniversite ( 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4419. Sk. 4379. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4363. Sk. 4362. Sk. 4361. Sk. 4358. Sk. 4355. Sk. 4354. Sk. 4353. Sk. 4350. Sk. 4263. Sk. 4262. Sk. 4261. Sk. 4260. Sk. 4366. Sk. 4367. Sk. 4259. Sk. 4258. Sk. 4257 4218 4202/1. Sk. 4202. Sk. 4601 4364/1 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4369. Sk. 4369/1. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4374. Sk. 4375. Sk. 4392. Sk. 4420. Sk. 4421. Sk. 4372/1 4390. Sk. 4389. Sk. 4379/1. Sk. 4393. Sk. 4364 4365. Sk. )

Dalyan ( 4226. Sk. 4201. Sk. 4197 4196. Sk. 4195. Sk. 4194. Sk. 4193. Sk. 4192. Sk. 4189. Sk. 4188. Sk. 4186. Sk. 4185. Sk. 4183. Sk. 4182. Sk. 4181. Sk. 4178. Sk. 4176/1. Sk. 4173. Sk. 4163. Sk. 4071. Sk. 4066/1. Sk. 4027. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4020. Sk. 4018. Sk. 4004. Sk. 4000. Sk. 4188/1 )

Cumhuriyet ( 4537/1 4330 İzip Sitesi 4545. Sk. 4543. Sk. 4540. Sk. 4535/1. Sk. 4535. Sk. 4532. Sk. 4530. Sk. 4529/1. Sk. 4529. Sk. 4528. Sk. 4527. Sk. 4526. Sk. 4525. Sk. 4524. Sk. 4517. Sk. 4516. Sk. 4513. Sk. 4512. Sk. 4511. Sk. 4510/1. Sk. 4510. Sk. 4509. Sk. 4507/1. Sk. 4507. Sk. 4501. Sk. 4336. Sk. 4335/1. Sk. 4333. Sk. 4330. Sk. 4327. Sk. 4326. Sk. 4325. Sk. 4324. Sk. 4323. Sk. 4321/1. Sk. 4319. Sk. 7901/1 Batısı )

16 Eylül ( 3394/1 Orkent Sitesi 3340. Sk. 3339. Sk. 3338. Sk. 3337. Sk. 3336. Sk. 3335. Sk. 3334. Sk. 3333. Sk. 3332. Sk. 3331. Sk. 3330. Sk. 3329/1. Sk. 3329. Sk. 3326. Sk. 3325. Sk. 3324. Sk. 3323. Sk. 3322/1. Sk. 3322. Sk. 3319. Sk. 3300/1. Sk. 3014. Sk. 3346/1. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Dalyan ( 3011 4004 Sk. 4002. Sk. 4001. Sk. Esenpark Evleri 4016. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. )

Cumhuriyet ( 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4525. Sk. 4522. Sk. )

16 Eylül ( 3272. Sk. 3271. Sk. 3270. Sk. 3269. Sk. 3070. Sk. 3070 sk. 3268. Sk. 3266. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Ilıca ( 5119. Sk. 5120. Sk. 5121. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5119/1 5066. Sk. 5074. Sk. 5082. Sk. 5112. Sk. 5114. Sk. 5116. Sk. 5117. Sk. 5118. Sk. )

Konak'ta elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( Güneş Cd. )

Karaburun'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

02:00 - 03:00

Mordoğan ( 175 262 ATATÜRK 440 336 110 83 136 364 352 MORDOĞAN CUMHURİYET 404 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 26 22 KÖRFEZ 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 420 422 264 251 154 153 163 183 360 160 185 Şehit Süleyman Aşkın 362 İnönü 168 389 507 324 199 493 101 309 104 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 47 371 109 64 FAKÜLTE MORDOĞAN 400 204 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 367 176 366 382 149 140 207 436 276 305 isimsiz521 67 125 206 177 143 156 74 AYIBALIĞI 39 37 35 MUSTAFA KEMAL 33 421 332 330 331 329 466 465 426 427 424 KAZIM KARABEKİR 164 294 335 257 118 372 380 18 520 432 266 383 354 Çatalkaya Küme Evler 20 MORDOĞAN KÖYÜ 402 çatalkaya 179. Sk. 525 356 161 359 128 379 208 139 21 FATİH 224 İzmir İntur Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu İbrahim Gül Talisca Seal Beach Clap Sahil Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Leman Kavukçu Kazım Karabekir Karaburun Yolu Fatih Fakülte Eski Karaburun Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Doğa Tatil Sitesi İç Yolu DEREBOYU Aykent 90 Sitesi İç Yolu Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu 526. Sk. 524. Sk. 81 435 196 147 520. Sk. 52. Sk. 518. Sk. 510. Sk. 509 Sk. 507. Sk. 488. Sk. 487. Sk. 485. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 473. Sk. 470. Sk. 453. Sk. 373 197 11 345 178 443 346 342 10 378 369 386 191 419 117 217 394 491 12/1 407 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 150 çatalkaya küme evler 399 catalkaya inönü cd 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 144 )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

02:00 - 03:00

Mordoğan ( Karaburun Yolu Kamukent Sitesi İç Yolu 616 557 589 633 595 539 634 637 531 538 635 610 641 591 590 629 594 613 558 612 542. Sk. 638 Sk. 543 596 617 597 540 592 636 611 546 360 548 618 536 537 614 545 601 598 556 554 553 625 624 623 619 600 603 604 605 606 607 608 563 568 569 567 572 564 565 566 550 551 544 620 621 622 615 571 570 573 555 552 )

Torbalı'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Tepeköy ( 4537. Sk. 4555. Sk. 4556. Sk. 4557. Sk. 4562. Sk. 4564. Sk. 4566. Sk. 4583. Sk. Erdinç Tekirli Cd. İsmetpaşa Cd. AYDIN 4539. Sk. 4541. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. 4550. Sk. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Tepeköy

Kiraz'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Umurcalı ( KOCAOVA )

Yenişehir

Torbalı'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Fevzi Çakmak ( 44. Sk. 46. Sk. 47 51 8157 Sk. 37. Sk. 38 40. Sk. 40/1 Sk. 44/1. Sk. )

Kiraz'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:30

Karaburç ( KARABOĞAZ PALAMUT ARASI )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:30

Karaburç ( KARABOĞAZ PALAMUTARASI palamutarası PALAMUT ARASI )

Güzelbahçe'de elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Yalı

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 14:00

Yelki

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Kahramandere ( 894. Sk. 827. Sk. 825. Sk. 892. Sk. 831. Sk. )

Yelki ( Adnan Menderes 2369. Sk. 2381 Adnan Menderes Cd. )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Kahramandere ( 825. Sk. 894. Sk. Ali İhsan Gedik Cd. )

Aliağa'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Yeni ( Anadolu Cd. BAYRAM Gurbet Sk. 636. Sk. 638. Sk. 649. Sk. Ramazan Sk. Çağatay Sk. )

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Mansuroğlu ( 286/3. Sk. 286/1. Sk. 284/2. Sk. 284/1 )

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 11:30

Manavkuyu ( 275/2. Sk. 275/1. Sk. 249/4. Sk. 249/2. Sk. )

Konak'ta elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( 2638. Sk. 2635. Sk. 2632. Sk. 2631. Sk. 2630. Sk. 2629. Sk. 2628. Sk. 2640. Sk. 2639. Sk. 2636. Sk. )

Kiraz'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:30

Çayağzı ( SAKARYA )

Karaburç ( KARABURÇ KARABOĞAZ )

Bergama'da elektrik kesintisi

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Hacıhamzalar ( Hacıhamzalar Hacıhamzalar Köyü İç Yolu )

Terzihaliller ( Terzihaliller Terzihaliller Köyü İç Yolu )

Aşağıcuma

Yukarıbey

Göbeller

Planlandı

02Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Yukarıcuma ( Yukarıcuma Köyü İç Yolu Yukarıcuma )

Yukarıbey

Terzihaliller

Çamavlu

Kesintiler ne zaman bitecek?

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm kesintiler saat aralıklarında tamamlanacak. Çalışmaların planlandığı saatlerden önce bitirilmesi halinde, enerji daha erken verilebilecek.