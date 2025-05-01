İl genelinde benzin 46,59 TL ile 46,75 TL arasında satışa sunulurken, motorin ise 46,98 TL ile 47,14 TL arasında değişiyor.

İlçelere göre fiyatlar sabit seyretti

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve merkez ilçesi Menteşe'de benzin litre fiyatı 46,59 TL olarak belirlenirken, motorin fiyatı 46,98 TL seviyesinde sabit kaldı. LPG ise bu ilçelerde 27,29 TL'den satılıyor.

Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde ise benzin litre fiyatı 46,75 TL, motorin ise 47,14 TL oldu. Bu ilçelerde de LPG fiyatı 27,29 TL seviyesini korudu.

Fiyat aralığı değişmedi

Muğla genelinde:

Benzin : 46,59 TL - 46,75 TL

Motorin 46,98 TL - 47,14 TL

LPG: 27,29 TL

Benzin ve motorin fiyatlarında önceki güne göre herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmazken, akaryakıt piyasasında durgunluk devam ediyor.