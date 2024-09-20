İzmir'de bugün(20 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 20 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 20 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ESRA ECZANESİ - ALİAĞA

YENI MAH.RUMELI CAD. NO:6/1-A

02326161955

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ÖZGE ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:15/A

02324222711

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YENI PARK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

ANAFARTALAR CAD. NO:846 BASMANE KONAK

2324822834

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BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A

02324578487

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ARDAM ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.1/A

02323436870

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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A

02328540607

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LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA

ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A

02322792666

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YENİ AYDINER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

MALIYECILER MH. 177/9 SK. NO:16/1

02322854200

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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15

02325813206

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SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı

ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ

02323711919

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ALPER ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. 418 SOK. NO:2/A

02326320001

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1

KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A

MALAZGİRT İÖO ARKASI

02323736074

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ELİF SAĞSÖZ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. 168 SOK. NO:8/E

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YAKINI BORNOVA METRO KARŞISI

02323421054

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DURU ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 266 SK. NO:25/A

02323480015

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MEVLANA ŞİFA ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA M. 1727 SK. NO:46/A

MEVLANA PAZAR YERI YANI

02323744411

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KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA

ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA

KİLİMCİTEPE DURAĞI

02322627289

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MURAT ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B

SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI

02324388802

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KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174

02324530639

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ELÇIN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

5401/2 SOK. NO:7/A ÇAMDIBI

GÜNEŞ HOTEL ARKASI

2324863566

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44

02327171040

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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A

02323290919

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ZÜHRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:20/B

05558800312

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NAZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MH. 8019/23 SK. NO:1/A

İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ KARŞISI

02323763637

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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43

02326719396

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR

ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI

02322717054

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YENI SIMAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ESREFPASA CAD. NO:290/A KONAK

02322566674

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RUŞEN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1107 SOK. NO:8/A EVKA 1

02324421022

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TUĞBA ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MH.KEMAL REİS CD. 27 SK. NO:30/A

02322525264

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BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A

02322768676

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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK

02324332764

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE

02327987374

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YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C

Gerbay sağlık ocağı karşısı

02323631621

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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322345262

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DOGAL SIFA ECZANESİ - HATAY

Fahrettin Altay Mah. 65/11 Sok No:4/A

MEYDAN TAKSİ DURAĞI KARŞISI (0505 081 54 86)

02322792568

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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B

DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI

02322792213

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AYÇA ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR

ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322534253

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A

KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI

02323815310

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TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D

02323727574

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MELTEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1671 SOK. NO:189/B

02323366906

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NERGİZ ÇARŞI ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

GONCALAR MAH. ALİ ALP BÖKE CAD. NO:160

02329992824

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TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA

8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A

02328787848

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TOKER ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B

02326871166

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YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ

u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69

02325724430

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BETÜL ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C

02327824917

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UTKU ECZANESİ - MENEMEN

UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3

MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI

02328321905

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SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D

05308164553

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KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR

HAVA HAST KARŞISI

2322478348

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

05307689698

2327378744

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NAR ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A

ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322384940

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GÖNÜL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1

02325446685

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ

02322813808

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SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A

PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI

02327435756

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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A

2328922076

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YENI BAYSAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

ÇAKMAK CAD. NO:67/C SIRINYER

SEVGİ POLK.YANI

2324488266

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TİRE ÜMİT ECZANESİ - TİRE

YENİ MH. ENSTİTÜ CD. 7/A

02325127499

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ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B

DENİZBANK KARŞISI

02328555058

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TORBALI ECZANESİ - TORBALI

TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR

02328562514

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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SANAT ECZANESİ - URLA

YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A

02327546164

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A

BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI

02322550242

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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ILKE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD.NO:341/CYENISEHIR

EGE DOĞUMEVİ KARŞISI

2324333645

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BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B

02322503763

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