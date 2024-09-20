İzmir'de bugün(20 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 20 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 20 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ESRA ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.RUMELI CAD. NO:6/1-A
 02326161955
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 ÖZGE ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:15/A
 02324222711
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 YENI PARK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ANAFARTALAR CAD. NO:846 BASMANE KONAK
 2324822834
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 BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
 02324578487
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 ARDAM ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.1/A
 02323436870
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 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
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 LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
 02322792666
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 YENİ AYDINER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 MALIYECILER MH. 177/9 SK. NO:16/1
 02322854200
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

 Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
 ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
 02323711919
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 ALPER ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. 418 SOK. NO:2/A
 02326320001
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1

 KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A
 MALAZGİRT İÖO ARKASI
 02323736074
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 ELİF SAĞSÖZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 168 SOK. NO:8/E
 EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YAKINI BORNOVA METRO KARŞISI
 02323421054
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 DURU ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 266 SK. NO:25/A
 02323480015
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 MEVLANA ŞİFA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA M. 1727 SK. NO:46/A
 MEVLANA PAZAR YERI YANI
 02323744411
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 KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
 KİLİMCİTEPE DURAĞI
 02322627289
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 MURAT ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B
 SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
 02324388802
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 KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174
 02324530639
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 ELÇIN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 5401/2 SOK. NO:7/A ÇAMDIBI
 GÜNEŞ HOTEL ARKASI
 2324863566
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

 ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
 02327171040
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 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
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 ZÜHRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:20/B
 05558800312
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 NAZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/23 SK. NO:1/A
 İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ KARŞISI
 02323763637
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 BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
 02326719396
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI
 02322717054
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 YENI SIMAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD. NO:290/A KONAK
 02322566674
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 RUŞEN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1107 SOK. NO:8/A EVKA 1
 02324421022
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 TUĞBA ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH.KEMAL REİS CD. 27 SK. NO:30/A
 02322525264
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 BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A
 02322768676
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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 YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C
 Gerbay sağlık ocağı karşısı
 02323631621
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 DOGAL SIFA ECZANESİ - HATAY

 Fahrettin Altay Mah. 65/11 Sok No:4/A
 MEYDAN TAKSİ DURAĞI KARŞISI (0505 081 54 86)
 02322792568
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 BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
 DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
 02322792213
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 AYÇA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR
 ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322534253
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
 KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
 02323815310
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 TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
 02323727574
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 MELTEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1671 SOK. NO:189/B
 02323366906
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 NERGİZ ÇARŞI ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MAH. ALİ ALP BÖKE CAD. NO:160
 02329992824
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 TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
 02328787848
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69
 02325724430
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 BETÜL ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C
 02327824917
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 UTKU ECZANESİ - MENEMEN

 UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3
 MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI
 02328321905
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 SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
 05308164553
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 KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR
 HAVA HAST KARŞISI
 2322478348
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 NAR ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A
 ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322384940
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 GÖNÜL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1
 02325446685
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
 PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
 02327435756
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 BASARAN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
 2328922076
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 YENI BAYSAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

 ÇAKMAK CAD. NO:67/C SIRINYER
 SEVGİ POLK.YANI
 2324488266
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 TİRE ÜMİT ECZANESİ - TİRE

 YENİ MH. ENSTİTÜ CD. 7/A
 02325127499
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 ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
 DENİZBANK KARŞISI
 02328555058
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 TORBALI ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR
 02328562514
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 SANAT ECZANESİ - URLA

 YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A
 02327546164
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A
 BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI
 02322550242
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ILKE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD.NO:341/CYENISEHIR
 EGE DOĞUMEVİ KARŞISI
 2324333645
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 BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

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 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B
 02322503763
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Editör: Engin Keskin