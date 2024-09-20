İzmir'de bugün(20 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 20 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 20 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ESRA ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.RUMELI CAD. NO:6/1-A
02326161955
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ÖZGE ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:15/A
02324222711
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YENI PARK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ANAFARTALAR CAD. NO:846 BASMANE KONAK
2324822834
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BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
02324578487
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ARDAM ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.1/A
02323436870
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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
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LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
02322792666
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YENİ AYDINER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
MALIYECILER MH. 177/9 SK. NO:16/1
02322854200
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI
Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
02323711919
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ALPER ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. 418 SOK. NO:2/A
02326320001
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1
KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A
MALAZGİRT İÖO ARKASI
02323736074
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ELİF SAĞSÖZ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 168 SOK. NO:8/E
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YAKINI BORNOVA METRO KARŞISI
02323421054
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DURU ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 266 SK. NO:25/A
02323480015
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MEVLANA ŞİFA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA M. 1727 SK. NO:46/A
MEVLANA PAZAR YERI YANI
02323744411
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KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
KİLİMCİTEPE DURAĞI
02322627289
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MURAT ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B
SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
02324388802
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KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174
02324530639
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ELÇIN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
5401/2 SOK. NO:7/A ÇAMDIBI
GÜNEŞ HOTEL ARKASI
2324863566
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
02327171040
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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
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ZÜHRE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:20/B
05558800312
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NAZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/23 SK. NO:1/A
İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ KARŞISI
02323763637
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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ
ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
02326719396
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI
02322717054
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YENI SIMAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD. NO:290/A KONAK
02322566674
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RUŞEN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1107 SOK. NO:8/A EVKA 1
02324421022
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TUĞBA ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH.KEMAL REİS CD. 27 SK. NO:30/A
02322525264
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BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A
02322768676
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
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YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C
Gerbay sağlık ocağı karşısı
02323631621
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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DOGAL SIFA ECZANESİ - HATAY
Fahrettin Altay Mah. 65/11 Sok No:4/A
MEYDAN TAKSİ DURAĞI KARŞISI (0505 081 54 86)
02322792568
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
02322792213
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AYÇA ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR
ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322534253
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
02323815310
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TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
02323727574
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MELTEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1671 SOK. NO:189/B
02323366906
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NERGİZ ÇARŞI ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MAH. ALİ ALP BÖKE CAD. NO:160
02329992824
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TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
02328787848
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TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
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YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69
02325724430
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BETÜL ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C
02327824917
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UTKU ECZANESİ - MENEMEN
UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3
MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI
02328321905
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SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
05308164553
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KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR
HAVA HAST KARŞISI
2322478348
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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NAR ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A
ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322384940
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GÖNÜL ECZANESİ - ÖDEMİŞ
CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1
02325446685
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
02327435756
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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
2328922076
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YENI BAYSAL ECZANESİ - ŞİRİNYER
ÇAKMAK CAD. NO:67/C SIRINYER
SEVGİ POLK.YANI
2324488266
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TİRE ÜMİT ECZANESİ - TİRE
YENİ MH. ENSTİTÜ CD. 7/A
02325127499
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ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
DENİZBANK KARŞISI
02328555058
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TORBALI ECZANESİ - TORBALI
TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR
02328562514
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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SANAT ECZANESİ - URLA
YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A
02327546164
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A
BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI
02322550242
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ILKE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD.NO:341/CYENISEHIR
EGE DOĞUMEVİ KARŞISI
2324333645
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BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B
02322503763
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