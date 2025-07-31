Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi, sahadaki başarı kadar kulübe sağlayacağı ticari gelirle de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcünün forma satışlarından 900 milyon TL’ye yakın gelir bekliyor.



Galatasaray’dan ticari anlamda tarihi hamle

Uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen’i renklerine bağlayan Galatasaray, bu dev transferle sadece futbol sahasında değil, ticari alanda da büyük ses getirdi. Nijeryalı yıldızın gelişi, taraftar cephesinde de yoğun heyecan yarattı.

100 bin forma, 9 bin TL etiketiyle satışta

Galatasaray yönetimi, Osimhen transferinin finansal getirisi için özel bir strateji hazırladı. Edinilen bilgilere göre GS Store üzerinden satışa sunulacak 100 bin adet özel tasarım Osimhen forması, 9 bin TL’lik fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

Toplamda yaklaşık 20 milyon euro (900 milyon TL) gelir hedefleyen kulüp, bu satışla kulüp tarihinin en yüksek forma gelirine ulaşmayı planlıyor.

Osimhen İstanbul’da coşkuyla karşılandı

Napoli ile yapılan uzun pazarlıkların ardından transferi tamamlanan 26 yaşındaki golcü, dün gece saat 22.00’de İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda binlerce Galatasaray taraftarı tarafından meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Osimhen, "Her zaman sadece Galatasaray’ı düşündüm" diyerek taraftara mesaj verdi.

Galatasaray’da ikinci dönem başlıyor

Geçmişte de sarı-kırmızılı formayı giyen Victor Osimhen, 2024/2025 sezonunda çıktığı 30 maçta 26 gol, 5 asistlik performans sergileyerek Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kilit isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Osimhen’in bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Kulüp, yıldız oyuncuyu hafta sonu Lazio ile oynanacak hazırlık maçında taraftara tanıtmayı planlıyor.