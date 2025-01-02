İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, 2025 yılında konut satışlarının 2024'e kıyasla çok daha hareketli geçeceğini belirtti. Özellikle fiyatı 1-5 milyon TL arasında olan konutlarda, yılın ilk üç ayında %20-30 oranında bir talep artışı öngörülüyor.

2024'te düşüş, son çeyrekte toparlanma

Son birkaç yıldır düşüş eğiliminde olan konut satışları, 2024'ün son çeyreğinde toparlanma belirtileri göstermişti. Akgün, yılın ilk dokuz ayında konut satışlarının düşük seyrettiğini, ancak yılın son üç ayında fiyatı 1-5 milyon TL arasında olan konutlara talebin arttığını ifade etti.

Akgün’ün açıklamaları şöyle:

"Elinde birikimi olanlar, özellikle fiyatı 1-5 milyon TL arasında olan konutları satın aldı. Ancak, 5 milyon TL üzerindeki konutlarda satışlar oldukça düşüktü."

2025'te beklentiler yüksek

2025 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

1-5 milyon TL: İlk üç ayda %20-30 talep artışı bekleniyor.

İlk üç ayda %20-30 talep artışı bekleniyor. 5-10 milyon TL: Yılın ilk çeyreğinde %10 artış öngörülüyor.

Yılın ilk çeyreğinde %10 artış öngörülüyor. 10 milyon TL üzeri: İlk altı ayda ancak %10 artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Akgün, 2025 yılının konut satışları açısından 2024'e kıyasla çok daha güzel bir yıl olacağını vurguladı.

Kiralarda fiyatlar sabit kalacak

Arz eksikliği nedeniyle kira fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Akgün, şu bilgileri paylaştı:

"Talep yüksek ancak arz düşük olduğu için kira fiyatları arttı. 2025’te inşaat sektörünün canlanması ve mültecilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte arzda bir hareketlilik olabilir. Ancak konut fiyatlarının düşmesini beklemiyoruz, mevcut fiyatlar korunacaktır."

Sektörde yeni bir başlangıç

Akgün, durağan bir dönem geçiren gayrimenkul sektörünün 2025 yılında canlanacağını ve sektörde yeni bir sayfa açılacağını ifade etti.