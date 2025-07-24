Egekent-2’ye yeni sosyal yaşam alanı kazandırılıyor

Menemen Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamını canlandırmak adına yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Egekent-2 Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Aynısefa Sosyal Tesisi, kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yaptığı açıklamada, “İlçemizin sosyal hayatına yepyeni bir soluk getiriyoruz. Aynısefa çiçeğinden esinlenerek hayata geçirdiğimiz sosyal tesisimiz, Egekent-2'ye çok yakışacak” dedi.

Aynısefa çiçeğinden ilham alan konsept

Yeni tesisin ismi, görüntüsüyle iç açan ve sağlık alanında faydalarıyla bilinen aynısefa çiçeğinden ilham alınarak belirlendi. Modern mimarisi, ferah peyzaj düzenlemesi ve tematik tasarımıyla dikkat çeken Aynısefa Sosyal Tesisi, Menemenlilere sıcak, güvenli ve ekonomik bir buluşma noktası sunacak.

Tesiste kahvaltıdan sıcak yemeklere, dondurma, pizza, hamburger gibi hızlı tüketim seçeneklerinden geniş menü alternatiflerine kadar birçok lezzet yer alacak. Vatandaşlar, günün her saati bu tesiste sosyalleşme fırsatı bulacak.

Sosyal projelerle desteklenen kalkınma vizyonu

Menemen Belediyesi, ilçede sosyal hayatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkelli Kapalı Pazaryeri ve Ulukent Semt Polikliniği gibi yakın zamanda açılışı yapılan projelerin ardından, Aynısefa Sosyal Tesisi de bu vizyonun yeni halkası olacak.

Başkan Aydın Pehlivan, “Tematik çocuk oyun köyümüzden, bölgenin en büyüklerinden biri olan kapalı spor salonumuza; kadınlar ve çocuklar için ücretsiz spor-kültür kurslarımızdan düzenlediğimiz festivallere kadar Menemen’in sosyal yapısını güçlendirecek pek çok projeye imza atıyoruz” diye konuştu.

“Aynısefa, Menemen’e yeni bir değer katacak”

Tesisin sadece bir yeme-içme noktası değil, aynı zamanda sosyal bütünleşmeyi sağlayacak bir alan olarak tasarlandığını belirten Pehlivan, şunları söyledi:

“Egekent-2’deki tesisimiz, sabah kahvaltısından akşam yemeklerine kadar günün her saatinde hemşehrilerimizin keyifle, lezzetle ve güvenle vakit geçirebileceği bir alan olacak. Ayrıca tesisimizde aynısefa çiçeğini farklı ürünlerle bütünleştirerek Menemen’e yeni bir değer kazandıracağız.”

Menemen Belediyesi'nin hayata geçireceği Aynısefa Sosyal Tesisi'nin açılış tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.