İzmir'de bugün(22 Eylül Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 22 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 22 Eylül Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
SARITAŞ ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MAH. FEVZİ PAŞA CAD. NO:127/D
KURTULUŞ CAMİ YANI
02326164985
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YENI ÖZCAN ECZANESİ - ALSANCAK
ALI ÇETINKAYA BULVARI NO:37/A ALSANCAK KONAK
2324631386
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YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK
02324821284
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ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPAŞA CD. 193/A
02324334601
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ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
(5010804901
02323514901
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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA
MITHATPASA CAD. NO:27
ESKİ KARAKOL KARŞISI
2322787506
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DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A
AKEVLER ACEM MARKET YANI
02322475996
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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
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PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A
02323734030
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MEVSİM ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUŞ MAH. KINIK CAD. NO. 141/B
02326315478
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1
KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
2323882383
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BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR
02323420142
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PARK ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI
ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
02323488585
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ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
02324797511
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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA
ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
02322503988
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BUCA PARK ECZANESİ - BUCA 1
KOZAGAÇ MAH.223SOK. NO:31/A
BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONU ARKASI
2324426088
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CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B
BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI
02324541651
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TÜLAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİOSMANPAŞA MH. 5227 SK. NO:67/B ÇAMDİBİ
DEBRE CAMİİ SOKAK KARTAL BÜFE ARKASI-DERMAN GÖĞÜS KLİNİĞİNİ GEÇİNCE
02324619514
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ
8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ
3295687
02323295686
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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
02323762395
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ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92
02323292255
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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ
ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
02326719396
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B
LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI
2322673000
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DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA
RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA
02322628503
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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
02324405305
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SERDAR MUÇAY ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIFBEY MH. ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. NO:3/B
MERKEZ CAMİİ KARŞISI
02322523434
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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
02322768636
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/27 SOK. NO:9/A
POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
02323633904
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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
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HATAY BANU ECZANESİ - HATAY
ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86
02322448545
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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
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SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR
4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
ESERKENT TAKSİ DURAĞI
02322534657
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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TURKUAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:89/B (ÇİLEK PASTANESİ KARŞI SOKAĞI)
0546 577 68 79
02329998350
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BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
02323643753
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DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
GİRNE BULVARI NO:77/A
YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI
02323236980
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IRMAK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:26/1A
ÖRNEKKÖY BİM ALIŞVERİŞ MERKEZİ YANI
02323673671
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ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02328781001
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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SIFA ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
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DORUK ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MH. İNÖNÜ CD. NO:5/A MENDERES
02327823323
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ECE ECZANESİ - MENEMEN
İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B
02323679022
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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
02328381180
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MAYIS ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:3/C-D GÜZELYALI
02322465544
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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BÜYÜKKILIÇ ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. GÜVENDIK SOKAK NO:4/A
ILICA SO KARŞISI
02322388535
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SEVEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
CUMHURİYET MH. YEŞİM SK. NO:36/A
ESKİ TEDAŞ MÜDÜRİYET KARŞISI
02325443940
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
05318851923
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SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
02327434060
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KALBIM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
02328920816
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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER
347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
02324523526
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TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE
HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
02325055454
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ÜMİT ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B
05058960735
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PINAR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16
KAHRAMAN OTEL YANI
02328561337
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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ÇINAR ECZANESİ - URLA
YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
02327541935
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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YENİ GENÇ CEBE ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MH. 269 Sk. NO:91/A
BP BENZİN İSTASYONU SOKAĞI ASKERİ HASTANESİ KARŞISI
02322610225
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
02324583321
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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
02322567074
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