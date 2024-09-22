İzmir'de bugün(22 Eylül Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 22 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 22 Eylül Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SARITAŞ ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUŞ MAH. FEVZİ PAŞA CAD. NO:127/D

KURTULUŞ CAMİ YANI

02326164985

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENI ÖZCAN ECZANESİ - ALSANCAK

ALI ÇETINKAYA BULVARI NO:37/A ALSANCAK KONAK

2324631386

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK

02324821284

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPAŞA CD. 193/A

02324334601

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A

(5010804901

02323514901

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A

02328541657

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

MITHATPASA CAD. NO:27

ESKİ KARAKOL KARŞISI

2322787506

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A

AKEVLER ACEM MARKET YANI

02322475996

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR

2325817045

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI

TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A

02323734030

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

MEVSİM ECZANESİ - BERGAMA

KURTULUŞ MAH. KINIK CAD. NO. 141/B

02326315478

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39

ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI

2323882383

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR

02323420142

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

PARK ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI

ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI

02323488585

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA

02324797511

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

ESKIIZMIR CAD. NO:61/F

02322503988

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BUCA PARK ECZANESİ - BUCA 1

KOZAGAÇ MAH.223SOK. NO:31/A

BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONU ARKASI

2324426088

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B

BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI

02324541651

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

TÜLAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZİOSMANPAŞA MH. 5227 SK. NO:67/B ÇAMDİBİ

DEBRE CAMİİ SOKAK KARTAL BÜFE ARKASI-DERMAN GÖĞÜS KLİNİĞİNİ GEÇİNCE

02324619514

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A

02327167778

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ

3295687

02323295686

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK

02323762395

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92

02323292255

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43

02326719396

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B

LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI

2322673000

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA

02322628503

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1

02324405305

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SERDAR MUÇAY ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIFBEY MH. ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. NO:3/B

MERKEZ CAMİİ KARŞISI

02322523434

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A

FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ

02322768636

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK

02324332764

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1847/27 SOK. NO:9/A

POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI

02323633904

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE

02322033742

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

HATAY BANU ECZANESİ - HATAY

ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86

02322448545

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A

02322590208

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR

ESERKENT TAKSİ DURAĞI

02322534657

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

TURKUAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:89/B (ÇİLEK PASTANESİ KARŞI SOKAĞI)

0546 577 68 79

02329998350

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A

KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)

02323643753

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

GİRNE BULVARI NO:77/A

YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI

02323236980

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

IRMAK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:26/1A

ÖRNEKKÖY BİM ALIŞVERİŞ MERKEZİ YANI

02323673671

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A

2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI

02328781001

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

TANSU ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E

02326872612

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SIFA ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ

02325723086

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

DORUK ECZANESİ - MENDERES

KEMALPAŞA MH. İNÖNÜ CD. NO:5/A MENDERES

02327823323

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ECE ECZANESİ - MENEMEN

İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B

02323679022

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN

02328381180

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MAYIS ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOK. NO:3/C-D GÜZELYALI

02322465544

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BÜYÜKKILIÇ ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH. GÜVENDIK SOKAK NO:4/A

ILICA SO KARŞISI

02322388535

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SEVEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

CUMHURİYET MH. YEŞİM SK. NO:36/A

ESKİ TEDAŞ MÜDÜRİYET KARŞISI

02325443940

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C

05318851923

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A

02327434060

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C

PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI

02328920816

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER

02324523526

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5

02325055454

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÜMİT ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B

05058960735

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

PINAR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16

KAHRAMAN OTEL YANI

02328561337

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÇINAR ECZANESİ - URLA

YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A

02327541935

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A

02327422000

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B

Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı

02327554027

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENİ GENÇ CEBE ECZANESİ - ÜÇYOL

PİRİ REİS MH. 269 Sk. NO:91/A

BP BENZİN İSTASYONU SOKAĞI ASKERİ HASTANESİ KARŞISI

02322610225

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448

02324583321

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A

02322567074

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...