İzmir'de bugün(22 Eylül Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 22 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 22 Eylül Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SARITAŞ ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MAH. FEVZİ PAŞA CAD. NO:127/D
 KURTULUŞ CAMİ YANI
 02326164985
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 YENI ÖZCAN ECZANESİ - ALSANCAK

 ALI ÇETINKAYA BULVARI NO:37/A ALSANCAK KONAK
 2324631386
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 YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK
 02324821284
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 ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPAŞA CD. 193/A
 02324334601
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 ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
 (5010804901
 02323514901
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 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
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 YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

 MITHATPASA CAD. NO:27
 ESKİ KARAKOL KARŞISI
 2322787506
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 DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A
 AKEVLER ACEM MARKET YANI
 02322475996
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 KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045
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 PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A
 02323734030
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 MEVSİM ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUŞ MAH. KINIK CAD. NO. 141/B
 02326315478
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

 KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
 ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
 2323882383
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 BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR
 02323420142
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 PARK ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI
 ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
 02323488585
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 ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
 02324797511
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 ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
 02322503988
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 BUCA PARK ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAGAÇ MAH.223SOK. NO:31/A
 BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONU ARKASI
 2324426088
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 CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B
 BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI
 02324541651
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 TÜLAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZİOSMANPAŞA MH. 5227 SK. NO:67/B ÇAMDİBİ
 DEBRE CAMİİ SOKAK KARTAL BÜFE ARKASI-DERMAN GÖĞÜS KLİNİĞİNİ GEÇİNCE
 02324619514
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
 02327167778
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 DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ
 3295687
 02323295686
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 BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
 02323762395
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 ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
 Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92
 02323292255
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 BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
 02326719396
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B
 LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI
 2322673000
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 DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA
 02322628503
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 MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
 02324405305
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 SERDAR MUÇAY ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIFBEY MH. ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. NO:3/B
 MERKEZ CAMİİ KARŞISI
 02322523434
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 MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
 FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
 02322768636
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/27 SOK. NO:9/A
 POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
 02323633904
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 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
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 HATAY BANU ECZANESİ - HATAY

 ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86
 02322448545
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 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
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 SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
 ESERKENT TAKSİ DURAĞI
 02322534657
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 TURKUAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:89/B (ÇİLEK PASTANESİ KARŞI SOKAĞI)
 0546 577 68 79
 02329998350
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 BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
 KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
 02323643753
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 DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 GİRNE BULVARI NO:77/A
 YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI
 02323236980
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 IRMAK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:26/1A
 ÖRNEKKÖY BİM ALIŞVERİŞ MERKEZİ YANI
 02323673671
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 ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02328781001
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 SIFA ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 DORUK ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MH. İNÖNÜ CD. NO:5/A MENDERES
 02327823323
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 ECE ECZANESİ - MENEMEN

 İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B
 02323679022
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 NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
 02328381180
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 MAYIS ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:3/C-D GÜZELYALI
 02322465544
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 BÜYÜKKILIÇ ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. GÜVENDIK SOKAK NO:4/A
 ILICA SO KARŞISI
 02322388535
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 SEVEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 CUMHURİYET MH. YEŞİM SK. NO:36/A
 ESKİ TEDAŞ MÜDÜRİYET KARŞISI
 02325443940
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
 05318851923
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 SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
 02327434060
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 KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
 PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
 02328920816
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 YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
 02324523526
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 TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

 HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
 02325055454
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 ÜMİT ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B
 05058960735
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 PINAR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16
 KAHRAMAN OTEL YANI
 02328561337
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 ÇINAR ECZANESİ - URLA

 YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
 02327541935
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 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
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 YENİ GENÇ CEBE ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MH. 269 Sk. NO:91/A
 BP BENZİN İSTASYONU SOKAĞI ASKERİ HASTANESİ KARŞISI
 02322610225
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Foça'da öğretmenlerden çevre temizliği Foça'da öğretmenlerden çevre temizliği

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
 02324583321
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 UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
 02322567074
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Editör: Engin Keskin