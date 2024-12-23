Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İzmir'de 23 Aralık günü rüzgarlı ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde 11,6°C civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 15°C'ye kadar yükseliyor. Ancak nem oranı sabah saatlerinde yüzde 78 seviyesindeyken gün boyu yüksek kalmaya devam edecek.

Saat 12.00 itibarıyla parçalı bulutlu bir hava beklenirken, 15.00'ten itibaren yağmur etkili olmaya başlayacak. Akşam ve gece saatlerinde yağış devam edecek, sıcaklık ise 11°C’ye kadar düşecek.

Rüzgar, gün boyunca kuzeydoğu yönünden etkili olurken, ortalama hız 11-15 km/sa arasında değişiyor. Maksimum rüzgar hızı ise gün içinde 30 km/sa seviyelerine kadar çıkabilecek.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

Vatandaşların özellikle akşam saatlerindeki yağış ve rüzgara karşı tedbirli olmaları öneriliyor. İzmir'de bugün için şemsiyeler ve yağmurluklar vazgeçilmez olacak gibi görünüyor.