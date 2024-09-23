İzmir'de bugün(23 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 23 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 23 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
02322329064
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SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A
02324211275
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AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
02324899969
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YILDIZ ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. YENER CAD. NO:25/B
02324676727
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SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
02329990224
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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
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SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA
TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A
02322785996
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HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/A
2322433293
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SAĞLIK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A
02325813113
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ÖZYIGIT ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOKAK NO:1/A BAYRAKLI
2323457436
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DUYGU ECZANESİ - BERGAMA
ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A
02326313200
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
2323424557
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YEŞİL ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:237/1B
EGE RAD İLE BENZİNLİK ARASI
02323881895
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ÇAKIROĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 286 SK. NO:29/A
KIRÇİÇEĞİ RESTAURANT KARŞISI SAĞLIK OCAĞI YANI
02324350283
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BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B
02323730690
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UNCUOGLU ECZANESİ - BOZYAKA
BAHAR MAH. ESKIIZMIR CAD. 531 SK. NO:172/A BOZYAKA
NARLIK DURAĞI
2322282787
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SERHAN ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MH.SEYFİ DEMİRSOY CD.NO:19/A
BELEDİYE SARAYI KARŞISI EVKA-1 GİRİŞİ
02324480238
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YENI EMRE ECZANESİ - BUCA 2
ISMAIL SIVRI CAD. 222 SOK. NO:126/A
2324200407
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AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A
YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI
02324626484
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME
16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C
02327123132
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MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A
02328333454
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YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A
02326087686
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MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
05423622498
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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ
SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
2326718475
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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
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GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
02322717673
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NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
02322560637
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YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
02324403797
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YAŞDAL ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:29/A
02322513505
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NERMİN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
02322768994
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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
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KÜBRA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. 1847/27 SK. NO:7/B
YENİ GİRNE PAZARYERİ ARKASI GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323636793
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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
2322346256
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KÖSE ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI
POLİGON METRO ÇIKIŞI
02322475895
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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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BÜŞRA ECZANESİ - KARABAĞLAR
KARABAĞLAR İLÇESİ YUNUS EMRE MAH. 4229 SOK. NO:46/A
ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322375887
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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ÇAĞRI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:24/A
11 NOLU AKSOY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323645911
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GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY
2323665054
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DENİZ BOSTANLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1820/1 SOK. NO:2/A
02324162735
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NOVA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. ANADOLU CAD. NO:380/1B
02323656170
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YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
02325990078
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
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02325722081
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CANAN ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
02327827876
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TARHAN ECZANESİ - MENEMEN
Ş.AYŞAN AKSOY CD. NO:6/A
02328323074
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KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
2328461123
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ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
2322461246
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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ARI ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B
ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322397777
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MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B
02325451045
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
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MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A
05330256149
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BAHAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A
02328920627
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SIRINYER YONCA ECZANESİ - ŞİRİNYER
INKLAP MAH.MEHMET AKIF CAD. NO:81
NATO DURAĞI MİGROS YANI (0530 368 53 89 )
02324390908
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ERDEM ECZANESİ - TİRE
4 EYLÜL MH. BURAK BEY CD. NO:4/A
8 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02325001747
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BERKE ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
02328569375
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SARI PAPATYA ECZANESİ - TORBALI
ALPKENT MAH CEMALİ TUNCER BULV NO:21/A
14 NOLU ASM YANI
02328560046
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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ADA ECZANESİ - URLA
ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
02327546126
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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
2327933858
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322505035
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
02324458010
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YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41
02322315035
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