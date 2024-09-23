İzmir'de bugün(23 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 23 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 23 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
 02322329064
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 SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A
 02324211275
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 AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
 02324899969
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 YILDIZ ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. YENER CAD. NO:25/B
 02324676727
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 SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
 02329990224
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA

 TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A
 02322785996
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 HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/A
 2322433293
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 SAĞLIK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A
 02325813113
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 ÖZYIGIT ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOKAK NO:1/A BAYRAKLI
 2323457436
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 DUYGU ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A
 02326313200
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
 HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 2323424557
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 YEŞİL ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:237/1B
 EGE RAD İLE BENZİNLİK ARASI
 02323881895
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 ÇAKIROĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 286 SK. NO:29/A
 KIRÇİÇEĞİ RESTAURANT KARŞISI SAĞLIK OCAĞI YANI
 02324350283
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BASİFED ve Karabağlar Belediyesi'nden güçlü iş birliği BASİFED ve Karabağlar Belediyesi'nden güçlü iş birliği

 BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B
 02323730690
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 UNCUOGLU ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHAR MAH. ESKIIZMIR CAD. 531 SK. NO:172/A BOZYAKA
 NARLIK DURAĞI
 2322282787
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 SERHAN ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MH.SEYFİ DEMİRSOY CD.NO:19/A
 BELEDİYE SARAYI KARŞISI EVKA-1 GİRİŞİ
 02324480238
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 YENI EMRE ECZANESİ - BUCA 2

 ISMAIL SIVRI CAD. 222 SOK. NO:126/A
 2324200407
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 AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A
 YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI
 02324626484
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME

 16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C
 02327123132
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 MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A
 02328333454
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 YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A
 02326087686
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 MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
 NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
 05423622498
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 YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

 SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
 2326718475
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 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219
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 GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
 02322717673
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 NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
 02322560637
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 YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
 02324403797
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 YAŞDAL ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:29/A
 02322513505
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 NERMİN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
 02322768994
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 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
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 KÜBRA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. 1847/27 SK. NO:7/B
 YENİ GİRNE PAZARYERİ ARKASI GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323636793
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 AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 2322346256
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 KÖSE ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 02322475895
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 BÜŞRA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 KARABAĞLAR İLÇESİ YUNUS EMRE MAH. 4229 SOK. NO:46/A
 ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322375887
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 ÇAĞRI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:24/A
 11 NOLU AKSOY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323645911
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 GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY
 2323665054
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 DENİZ BOSTANLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1820/1 SOK. NO:2/A
 02324162735
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 NOVA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. ANADOLU CAD. NO:380/1B
 02323656170
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 YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
 02325990078
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

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 02325722081
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 CANAN ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
 02327827876
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 TARHAN ECZANESİ - MENEMEN

 Ş.AYŞAN AKSOY CD. NO:6/A
 02328323074
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 KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
 2328461123
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 ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
 GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
 2322461246
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 ARI ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B
 ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322397777
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 MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B
 02325451045
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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 MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A
 05330256149
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 BAHAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A
 02328920627
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 SIRINYER YONCA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 INKLAP MAH.MEHMET AKIF CAD. NO:81
 NATO DURAĞI MİGROS YANI (0530 368 53 89 )
 02324390908
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 ERDEM ECZANESİ - TİRE

 4 EYLÜL MH. BURAK BEY CD. NO:4/A
 8 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02325001747
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 BERKE ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
 02328569375
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 SARI PAPATYA ECZANESİ - TORBALI

 ALPKENT MAH CEMALİ TUNCER BULV NO:21/A
 14 NOLU ASM YANI
 02328560046
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 ADA ECZANESİ - URLA

 ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
 02327546126
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 TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
 2327933858
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
 PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322505035
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
 02324458010
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 YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41
 02322315035
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Editör: Engin Keskin