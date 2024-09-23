İzmir'de bugün(23 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 23 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 23 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA

YENI MAH.529 SOK.NO:11/A

ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR

02322329064

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A

02324211275

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B

02324899969

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YILDIZ ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MAH. YENER CAD. NO:25/B

02324676727

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C

02329990224

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B

02328548448

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA

TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A

02322785996

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

POLAT CAD. NO:99/A

2322433293

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SAĞLIK ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A

02325813113

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÖZYIGIT ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOKAK NO:1/A BAYRAKLI

2323457436

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

DUYGU ECZANESİ - BERGAMA

ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A

02326313200

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D

HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI

2323424557

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YEŞİL ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:237/1B

EGE RAD İLE BENZİNLİK ARASI

02323881895

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÇAKIROĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 286 SK. NO:29/A

KIRÇİÇEĞİ RESTAURANT KARŞISI SAĞLIK OCAĞI YANI

02324350283

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B

02323730690

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

UNCUOGLU ECZANESİ - BOZYAKA

BAHAR MAH. ESKIIZMIR CAD. 531 SK. NO:172/A BOZYAKA

NARLIK DURAĞI

2322282787

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SERHAN ECZANESİ - BUCA 1

MENDERES MH.SEYFİ DEMİRSOY CD.NO:19/A

BELEDİYE SARAYI KARŞISI EVKA-1 GİRİŞİ

02324480238

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENI EMRE ECZANESİ - BUCA 2

ISMAIL SIVRI CAD. 222 SOK. NO:126/A

2324200407

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A

YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI

02324626484

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME

16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C

02327123132

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A

02328333454

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A

02326087686

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B

NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE

05423622498

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9

2326718475

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA

2328127219

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR

02322717673

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20

02322560637

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAZAKİSTAN CD. NO:2/A

02324403797

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YAŞDAL ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:29/A

02322513505

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

NERMİN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A

02322768994

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A

02324575774

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

KÜBRA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MH. 1847/27 SK. NO:7/B

YENİ GİRNE PAZARYERİ ARKASI GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323636793

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

2322346256

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

KÖSE ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI

POLİGON METRO ÇIKIŞI

02322475895

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA

2322598888

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BÜŞRA ECZANESİ - KARABAĞLAR

KARABAĞLAR İLÇESİ YUNUS EMRE MAH. 4229 SOK. NO:46/A

ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322375887

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÇAĞRI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:24/A

11 NOLU AKSOY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323645911

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY

2323665054

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

DENİZ BOSTANLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1820/1 SOK. NO:2/A

02324162735

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

NOVA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

İMBATLI MAH. ANADOLU CAD. NO:380/1B

02323656170

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A

02325990078

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YAZGAN ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR

02326880607

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R

02325722081

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

CANAN ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A

02327827876

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

TARHAN ECZANESİ - MENEMEN

Ş.AYŞAN AKSOY CD. NO:6/A

02328323074

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE

2328461123

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI

GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI

2322461246

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ARI ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B

ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322397777

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B

02325451045

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ

02322811718

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A

05330256149

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BAHAR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A

02328920627

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SIRINYER YONCA ECZANESİ - ŞİRİNYER

INKLAP MAH.MEHMET AKIF CAD. NO:81

NATO DURAĞI MİGROS YANI (0530 368 53 89 )

02324390908

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ERDEM ECZANESİ - TİRE

4 EYLÜL MH. BURAK BEY CD. NO:4/A

8 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI

02325001747

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

BERKE ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47

02328569375

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SARI PAPATYA ECZANESİ - TORBALI

ALPKENT MAH CEMALİ TUNCER BULV NO:21/A

14 NOLU ASM YANI

02328560046

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ADA ECZANESİ - URLA

ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1

02327546126

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR

2327933858

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B

2327522728

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL

PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C

PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI

02322505035

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398408

2328147146

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR

02324458010

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41

02322315035

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.