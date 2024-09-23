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Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, dün yaptığı açıklamada son olarak ölü sayısının 34'e yükseldiğini açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

İranlı yetkili, madendeki gazın arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeni nde meydana gelen metan gazı patlama sı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

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