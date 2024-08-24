UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
 02322329064
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 SAM ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. CUMHURIYET BUL. NO:180/A
 02324210604
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 MONTRÖ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 1373 SOK. NO:4/A
 2324847798
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 NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 4209 SK. NO:31/A
 3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
 02324619045
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 ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
 02323441111
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 YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
 EGEKENT 4 SİTESİ
 02328540097
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 FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA

 SAKARYA CD. NO:11/B
 BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
 02322791601
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 AYSU ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/9 SK. NO:16/A AKEVLER
 02322469190
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 MENEKŞE ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MH.2084/8 SK. NO:43/A
 PEHLİVANOĞLU KARŞISI
 02323713133
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 DUYGU ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A
 02326313200
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27
 (TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)
 05335935277
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 CEREN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:52/B
 02323397007
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 KIBARLI ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH.273/6 SOKAK NO:6/C BAYRAKLI
 2322253777
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 ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA
 2323436061
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 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007
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 BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
 02322617404
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 BUCA ITIR ECZANESİ - BUCA 1

 VALI RAHMI BEY MAH. ÖZMEN CAD. NO:112
 BUCA SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
 02324488893
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 IRMAK ECZANESİ - BUCA 2

 222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA
 2324207777
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 MİHRİBAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:102/A BORNOVA
 02324610073
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
 02327160828
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 ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
 05427818707
 05427818707
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 CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A
 0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)
 02323294344
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 ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
 ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
 2323942030
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 YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

 SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
 2326718475
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
 02322034892
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 ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK
 SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE
 02322622089
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 KERVAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
 02324876626
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 GEÇIT ECZANESİ - GAZİEMİR

 9 EYLÜL MH. ÖNDER CD. NO:48/A
 ARAS KARGO KARŞISI
 02322510085
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 NERMİN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
 02322768994
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 ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
 02324570750
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 YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/27 SOK. NO:9/A
 POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
 02323633904
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 AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 2322346256
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 KAYASAN ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BASIN SİTESİ MH. 165 SK. NO:5/C
 02323883353
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 ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ CD. NO:453/A
 HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322450060
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 KARAGÖZ ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADNAN SÜVARİ MAH. 108/27 SOK. NO:63/A
 02322242460
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 TUNCA ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:667/A
 02322463779
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 MAVİ ECZANESİ - HATAY

 MUAMMER AKAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:815/A
 İNÖNÜ CADDESİ GÖZTEPE STADYUMU KARŞISI
 02322242021
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 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
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 ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
 02322374892
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
 ALAYBEY ÇARŞISI
 02323675719
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 TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
 02323727574
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 DİKMEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6471/5 SK. NO:3/A KARŞIYAKA
 BAŞKENT ÜNİ. ZÜBEYDE HANIM POLİKLİNİKLERİ YANI YENİ NİNA
 02323303776
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 FİLİZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEDEBAŞI MH. ALİ ALP BÖKE CD. NO:107/C
 NERGİZ ÇARŞI İÇİ ( 0544 741 51 87)
 02323362020
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 KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
 02328783102
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 SERA ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
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 SIFA ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 NUR ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
 02327822200
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 ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN

 MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B
 15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02328316160
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Balık ölümleri | "Kirlilik nedeniyle oksijenin yetersiz olmasından kaynaklanıyor" Balık ölümleri | "Kirlilik nedeniyle oksijenin yetersiz olmasından kaynaklanıyor"

 AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
 05441708918
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 İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
 02322854225
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 NAR ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A
 ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322384940
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 FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A
 2325453509
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 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
 02327432323
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 BAHAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A
 02328920627
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 YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

 YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
 TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
 02324876395
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 DUYGU ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
 02325111920
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 ERSEK ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F
 02328560094
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 DİLAN ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322506006
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 TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

 YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
 02327545266
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 ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
 02327421704
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A
 BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI
 02322550242
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
 ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
 02322646462
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 TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT
 02322624757
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Editör: Engin Keskin