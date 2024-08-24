UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
02322329064
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SAM ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. CUMHURIYET BUL. NO:180/A
02324210604
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MONTRÖ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
1373 SOK. NO:4/A
2324847798
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NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
4209 SK. NO:31/A
3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
02324619045
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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
02323441111
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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
EGEKENT 4 SİTESİ
02328540097
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FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA
SAKARYA CD. NO:11/B
BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
02322791601
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AYSU ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/9 SK. NO:16/A AKEVLER
02322469190
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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MENEKŞE ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MH.2084/8 SK. NO:43/A
PEHLİVANOĞLU KARŞISI
02323713133
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DUYGU ECZANESİ - BERGAMA
ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A
02326313200
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27
(TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)
05335935277
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CEREN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:52/B
02323397007
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KIBARLI ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH.273/6 SOKAK NO:6/C BAYRAKLI
2322253777
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ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA
2323436061
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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
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BERIL ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
02322617404
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BUCA ITIR ECZANESİ - BUCA 1
VALI RAHMI BEY MAH. ÖZMEN CAD. NO:112
BUCA SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
02324488893
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IRMAK ECZANESİ - BUCA 2
222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA
2324207777
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MİHRİBAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:102/A BORNOVA
02324610073
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
02327160828
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ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
05427818707
05427818707
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CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A
0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)
02323294344
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ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
2323942030
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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ
SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
2326718475
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
02322034892
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ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA
628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK
SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE
02322622089
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KERVAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
02324876626
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GEÇIT ECZANESİ - GAZİEMİR
9 EYLÜL MH. ÖNDER CD. NO:48/A
ARAS KARGO KARŞISI
02322510085
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NERMİN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
02322768994
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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
02324570750
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YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/27 SOK. NO:9/A
POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
02323633904
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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
2322346256
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KAYASAN ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
BASIN SİTESİ MH. 165 SK. NO:5/C
02323883353
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ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ CD. NO:453/A
HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322450060
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KARAGÖZ ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADNAN SÜVARİ MAH. 108/27 SOK. NO:63/A
02322242460
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TUNCA ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:667/A
02322463779
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MAVİ ECZANESİ - HATAY
MUAMMER AKAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:815/A
İNÖNÜ CADDESİ GÖZTEPE STADYUMU KARŞISI
02322242021
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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
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ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
02322374892
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
ALAYBEY ÇARŞISI
02323675719
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TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
02323727574
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DİKMEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6471/5 SK. NO:3/A KARŞIYAKA
BAŞKENT ÜNİ. ZÜBEYDE HANIM POLİKLİNİKLERİ YANI YENİ NİNA
02323303776
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FİLİZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEDEBAŞI MH. ALİ ALP BÖKE CD. NO:107/C
NERGİZ ÇARŞI İÇİ ( 0544 741 51 87)
02323362020
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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
02328783102
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SERA ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
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SIFA ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
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NUR ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
02327822200
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ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN
MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B
15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02328316160
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AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
05441708918
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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
02322854225
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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NAR ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A
ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322384940
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FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A
2325453509
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YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
02327432323
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BAHAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A
02328920627
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YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER
YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
02324876395
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DUYGU ECZANESİ - TİRE
YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
02325111920
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ERSEK ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F
02328560094
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DİLAN ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322506006
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TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA
YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
02327545266
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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
02327421704
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A
BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI
02322550242
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR
EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
02322646462
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TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT
02322624757
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