İzmir’de icra yoluyla el konulan değerli mücevherler, elektronik satış sistemi üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Toplam değeri yaklaşık 2,5 milyon lirayı bulan iki farklı ilan, mücevher meraklılarının ve koleksiyonerlerin ilgisini çekti.

Altın bilezikten firuze kolyeye kadar geniş yelpaze

İzmir 19. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla satış memurluğu tarafından hazırlanan ilk ilanda, muhammen bedeli 1 milyon 945 bin 679 TL olan mücevherler listelendi. Satış, 2 Eylül 2025 saat 10.58’de başlayıp 9 Eylül 2025 saat 10.58’de sona erecek.

Açık artırmaya çıkarılan parçalar arasında; 22 ayar burma bilezikler, 18 ayar zincirler, reşat altınlar, ata çeyrek altın, çeşitli kolye uçları, 8 ayar söz yüzüğü, firuze taşlı takılar ve alyanslar bulunuyor.

İkinci ihalede pırlanta yüzükler dikkat çekiyor

İzmir 19. İcra Dairesi’nin yayımladığı ikinci ilanda ise muhammen bedel 354 bin 297 TL olarak belirlendi. Bu açık artırma 1 Eylül 2025 saat 14.55’te başlayacak ve 8 Eylül 2025 saat 14.55’te sona erecek.

Listede; gram altınlar, çeyrek altın, 14 ayar bilezikler, alyanslar, taşlı yüzükler, zincir kolye uçları, çocuk küpeleri, halka küpeler ve farklı pırlanta yüzükler yer alıyor. Özellikle 0,12 karat sertifikalı pırlanta tek taş yüzükler ile beş taş yüzükler ilanın en dikkat çeken parçaları arasında.

Satışlar UYAP üzerinden online yapılacak

Mücevherlerin tamamı UYAP E-Satış Portalı üzerinden alıcılarla buluşacak. Katılımcılar, mahkeme gözetiminde gerçekleşen açık artırmalara elektronik ortamda teklif verebilecek.