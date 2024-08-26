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AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15) KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ 02323233589 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:16 AVRUPA TIP MERKEZİ YANI 02322070010 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

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