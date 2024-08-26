ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
02326162482
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BULVAR ECZANESİ - ALSANCAK
TALATPASA BULV. 61/E ALSANCAK
2324223702
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ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C
BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI
02324219771
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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR
INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
02328548088
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ILAYDA ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MH. ATA CD. NO:92/B
02322481422
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EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A
02322327788
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI
CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
02323454550
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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
2326327227
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ADALI ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:35/C
02323733235
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KAFTAN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DIRIK MAH.ANKARA CAD.NO:233
02323480869
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BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B
02323887677
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BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108
BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI
02322560118
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NEVIN ECZANESİ - BUCA 1
BASARI CAD. YAYLACIK MAH. NO:69/B
2324407211
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BUCA KOOP ECZANESİ - BUCA 2
1405 SOK. NO:2/B
BUCA KOOP MEYDANI PEHLİVANOĞLU KARŞISI
02324538967
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YESILOVA GÜMÜS ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFETPASA MAH. ABDI IPEKÇI CAD. NO:141/A YESILOVA BORNOVA
02324617374
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
02327127101
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ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
02323763236
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TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A
0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI
02323722005
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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FOÇA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA
02328121999
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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
02322271962
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AREN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
02322522637
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OZAN ECZANESİ - ÖZDERE
ATATÜRK BLV.NO.199/A
02327974535
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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
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KAPTAN ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR
GÖZTEPE STADI KARŞISI
02322472604
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
02322792213
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TUBA ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:16
AVRUPA TIP MERKEZİ YANI
02322070010
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)
KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ
02323233589
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YALI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:102/B
02323664184
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KAAN ÖYKÜ ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6418 SOK. NO:34/1-B
02323369537
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ÖZÜN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. 6092 SOK. NO:8/A
02323723819
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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
02328784454
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
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BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES
ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1
02327826090
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AYAZ ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH.1347 SOKAK 12/D
MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328315656
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EFESOĞLU ECZANESİ - MİTHATPAŞA
ÜÇKUYULAR MAH. MITHATPASA CAD. NO:1105/A KONAK
HAVA HAST KARŞISI
02322240450
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE
NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
2322380724
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ÖZKOÇ ECZANESİ - ÖDEMİŞ
İNÖNÜ MAHALLESİ ŞEHİT SALİM İZLEYEN CADDESİ NO:41/A
02325453136
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ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A
gratis yanı
02327433747
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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
2328921898
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ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B
02324520054
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ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
02325124581
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DERMAN ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324586265
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MERKEZ ECZANESİ - URLA
YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
02327545171
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL
ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
02322271900
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392
EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI
02324338100
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