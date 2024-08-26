ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
 02326162482
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 BULVAR ECZANESİ - ALSANCAK

 TALATPASA BULV. 61/E ALSANCAK
 2324223702
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 ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C
 BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI
 02324219771
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 ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

 INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
 02328548088
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 ILAYDA ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MH. ATA CD. NO:92/B
 02322481422
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 EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A
 02322327788
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

 CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
 02323454550
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 ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
 2326327227
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 ADALI ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:35/C
 02323733235
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 KAFTAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DIRIK MAH.ANKARA CAD.NO:233
 02323480869
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 BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B
 02323887677
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 BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA

 SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108
 BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI
 02322560118
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 NEVIN ECZANESİ - BUCA 1

 BASARI CAD. YAYLACIK MAH. NO:69/B
 2324407211
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 BUCA KOOP ECZANESİ - BUCA 2

 1405 SOK. NO:2/B
 BUCA KOOP MEYDANI PEHLİVANOĞLU KARŞISI
 02324538967
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 YESILOVA GÜMÜS ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFETPASA MAH. ABDI IPEKÇI CAD. NO:141/A YESILOVA BORNOVA
 02324617374
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
 Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
 02327127101
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 ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
 02323763236
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 TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A
 0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI
 02323722005
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 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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 FOÇA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA
 02328121999
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 ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
 ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
 02322271962
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 AREN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
 02322522637
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 OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

 ATATÜRK BLV.NO.199/A
 02327974535
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 ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081
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 KAPTAN ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR
 GÖZTEPE STADI KARŞISI
 02322472604
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 BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
 DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
 02322792213
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 TUBA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:16
 AVRUPA TIP MERKEZİ YANI
 02322070010
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)
 KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ
 02323233589
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 YALI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:102/B
 02323664184
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 KAAN ÖYKÜ ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. 6418 SOK. NO:34/1-B
 02323369537
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 ÖZÜN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. 6092 SOK. NO:8/A
 02323723819
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 GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
 8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 02328784454
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES

 ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1
 02327826090
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 AYAZ ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH.1347 SOKAK 12/D
 MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328315656
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 EFESOĞLU ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 ÜÇKUYULAR MAH. MITHATPASA CAD. NO:1105/A KONAK
 HAVA HAST KARŞISI
 02322240450
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
 2322380724
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 ÖZKOÇ ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 İNÖNÜ MAHALLESİ ŞEHİT SALİM İZLEYEN CADDESİ NO:41/A
 02325453136
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 ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A
 gratis yanı
 02327433747
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 NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
 2328921898
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 ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B
 02324520054
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 ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
 TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
 02325124581
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 DERMAN ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324586265
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 MERKEZ ECZANESİ - URLA

 YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
 02327545171
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 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
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 TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL

 ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
 02322271900
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392
 EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI
 02324338100
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Editör: Engin Keskin