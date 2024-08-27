SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA
YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
02326555050
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TÜRKSOY ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:5/A ALSANCAK
2324223097
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DİNÇARSLAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ISMET KAPTAN MAH.SEZER DOĞAN SK. NO:22/B
02324831893
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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B
ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI
02323886042
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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
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SIFA ECZANESİ - BALÇOVA
ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
2322596379
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ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A
02322438777
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR
02329660019
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PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA
GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1
02326331234
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
02323395008
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İLGİSU ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:30/A BORNOVA
02323390545
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BORNOVA CEREN ECZANESİ - BORNOVA 3
Manavkuyu Mah. SAKARYA CAD.NO:102/B BAYRAKLI
02323484221
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BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B
02323730690
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KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
KİLİMCİTEPE DURAĞI
02322627289
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YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1
YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A
02324409600
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ASLIM ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. AHMET PRİŞTİNA CAD. 66/C
ÖZEL TINAZTEPE HAST.KARŞISI POL. KARŞISI
02324535970
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ÇERÇEVIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ
4049 SOK.NO:61/A YESILOVA MAH.
YEŞİLOVA MUHTARLIĞI YANI
2324351941
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME
ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
02327230011
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MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A
02328333454
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KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
02326081060
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MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
05423622498
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499
02322653332
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NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
02322560637
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MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SULTAN SELIM CAD. NO:220/A
02324204451
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GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E
Gaziemir Belediyesi Karşısı
02322517088
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BUCA SEBNEM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/3 SK. NO:9/C
0554 347 99 44
02322750102
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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
02324570750
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ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
0553 708 35 53
05537083553
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SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B
YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI
02323667476
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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NAZ ECZANESİ - HATAY
ÇANKAYA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:328/A
02325036633
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ELEMENT ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/H
DEÜ ACİL VE ÇOCUK HAST. KARŞISI
02322790415
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YENI MERT ECZANESİ - KARABAĞLAR
Yunus Emre Mah. 4156 SOK. NO:33/A
CUMHURİYET LİSESİ SOKAĞI
02322379542
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1748 SOK.NO:44/A-B
JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
02323810860
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KARSIYAKA ILKE ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MH. LATİF HN. SK. NO:19/A KARSIYAKA/IZMIR
KARŞIYAKA DOLMUŞ SON DURAKLARI-FORS AVM YANI
02323696730
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SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A
EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323362734
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ÖRNEKKÖY ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MH. 6076/4 SK. NO:5/E
MEDİKAL PARK HASTANESİ ÖNÜ
02323652106
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TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
02328787848
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TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
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NUR ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
02327822200
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TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A
JANDARMA YANI
02328314001
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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
02328383525
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ECZANE NİLGE ECZANESİ - MİTHATPAŞA
BARBAROS MH. MİTHATPAŞA CD. 333 SK. NO:2 KARATAŞ
ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ GİRİŞİ
02324846272
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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SEZER ECZANESİ - NARLIDERE
AÇELYA SOK.1/1A
HUZUR MH. EMNİYET MD ARKASI
2322386957
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GÜRBÜZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SARAÇOGLU CAD. 70/A
00232544304
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
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ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A
gratis yanı
02327433747
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KALBIM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
02328920816
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ATABEY ECZANESİ - ŞİRİNYER
GÜVEN MAH. MENDERES CAD. NO:308/A
02324872823
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SÖNMEZ ECZANESİ - TİRE
BALCI CAD. 41
2325124295
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BULVAR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
02328560112
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ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
DENİZBANK KARŞISI
02328555058
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ILKE ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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URLA PAZAR ECZANESİ - URLA
YAKA MAH. ERDOĞAN KER CAD. NO:128/B
02327546434
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322505035
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
2324589061
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BURAK ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:15/A
02322618757
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