SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA

 YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
 02326555050
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 TÜRKSOY ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:5/A ALSANCAK
 2324223097
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 DİNÇARSLAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ISMET KAPTAN MAH.SEZER DOĞAN SK. NO:22/B
 02324831893
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 AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B
 ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI
 02323886042
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 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
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 SIFA ECZANESİ - BALÇOVA

 ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
 2322596379
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 ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A
 02322438777
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 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
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 TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR
 02329660019
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 PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1
 02326331234
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
 02323395008
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 İLGİSU ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:30/A BORNOVA
 02323390545
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 BORNOVA CEREN ECZANESİ - BORNOVA 3

 Manavkuyu Mah. SAKARYA CAD.NO:102/B BAYRAKLI
 02323484221
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 BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B
 02323730690
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 KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
 KİLİMCİTEPE DURAĞI
 02322627289
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 YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1

 YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A
 02324409600
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 ASLIM ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. AHMET PRİŞTİNA CAD. 66/C
 ÖZEL TINAZTEPE HAST.KARŞISI POL. KARŞISI
 02324535970
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 ÇERÇEVIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 4049 SOK.NO:61/A YESILOVA MAH.
 YEŞİLOVA MUHTARLIĞI YANI
 2324351941
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

 ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
 02327230011
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 MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A
 02328333454
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 KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
 02326081060
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 MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
 NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
 05423622498
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 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499
 02322653332
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 NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
 02322560637
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 MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SULTAN SELIM CAD. NO:220/A
 02324204451
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 GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E
 Gaziemir Belediyesi Karşısı
 02322517088
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 BUCA SEBNEM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/3 SK. NO:9/C
 0554 347 99 44
 02322750102
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 ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
 02324570750
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 ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
 0553 708 35 53
 05537083553
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 SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B
 YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI
 02323667476
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 NAZ ECZANESİ - HATAY

 ÇANKAYA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:328/A
 02325036633
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 ELEMENT ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/H
 DEÜ ACİL VE ÇOCUK HAST. KARŞISI
 02322790415
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 YENI MERT ECZANESİ - KARABAĞLAR

 Yunus Emre Mah. 4156 SOK. NO:33/A
 CUMHURİYET LİSESİ SOKAĞI
 02322379542
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1748 SOK.NO:44/A-B
 JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
 02323810860
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 KARSIYAKA ILKE ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MH. LATİF HN. SK. NO:19/A KARSIYAKA/IZMIR
 KARŞIYAKA DOLMUŞ SON DURAKLARI-FORS AVM YANI
 02323696730
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 SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A
 EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02323362734
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 ÖRNEKKÖY ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MH. 6076/4 SK. NO:5/E
 MEDİKAL PARK HASTANESİ ÖNÜ
 02323652106
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 TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
 02328787848
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366
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 NUR ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
 02327822200
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 TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A
 JANDARMA YANI
 02328314001
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 GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
 02328383525
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 ECZANE NİLGE ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 BARBAROS MH. MİTHATPAŞA CD. 333 SK. NO:2 KARATAŞ
 ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ GİRİŞİ
 02324846272
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 SEZER ECZANESİ - NARLIDERE

 AÇELYA SOK.1/1A
 HUZUR MH. EMNİYET MD ARKASI
 2322386957
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 GÜRBÜZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SARAÇOGLU CAD. 70/A
 00232544304
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A
 gratis yanı
 02327433747
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 KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
 PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
 02328920816
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 ATABEY ECZANESİ - ŞİRİNYER

 GÜVEN MAH. MENDERES CAD. NO:308/A
 02324872823
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 SÖNMEZ ECZANESİ - TİRE

 BALCI CAD. 41
 2325124295
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 BULVAR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
 02328560112
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 ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
 DENİZBANK KARŞISI
 02328555058
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 ILKE ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 URLA PAZAR ECZANESİ - URLA

 YAKA MAH. ERDOĞAN KER CAD. NO:128/B
 02327546434
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
 PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322505035
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
 2324589061
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 BURAK ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:15/A
 02322618757
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Editör: Engin Keskin