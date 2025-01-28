İzmir’de 28 Ocak Salı günü genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sis görülmesi beklenirken, gün içerisinde sıcaklık 17°C’ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık hızla düşecek ve gece 11°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek, bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin hissedilebilir.

Sabah saatleri sisli ve nemli geçecek

Sabah saat 09.00 - 12.00 arasında sıcaklık 15°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede seyredecek. Bu saatlerde nem oranı %75 olarak ölçülürken, rüzgar saatte 10 km hızla esecek ve zaman zaman 19 km/sa hıza ulaşabilecek. Sabah saatlerinde sisli bir hava bekleniyor.

Öğle saatlerinde (12.00 - 15.00) sıcaklık 17°C'ye kadar çıkacak ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %67'ye düşerken, rüzgar hızında büyük bir değişiklik olmayacak. Ortalama rüzgar hızı 10 km/sa olacak ve zaman zaman 20 km/sa'ya ulaşabilecek. Bu saatlerde hava parçalı bulutlu olacak.

Öğleden sonra sıcaklık düşmeye başlıyor

15.00 - 18.00 saatleri arasında sıcaklık tekrar 15°C'ye inecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %73'e yükselirken, rüzgarın hızı ortalama 11 km/sa, maksimum ise 19 km/sa olacak. Hava yine parçalı bulutlu olacak.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Rüzgarın şiddeti gün içinde 10-11 km/sa civarında olacak ve zaman zaman 20 km/sa'ya kadar çıkabilecek. Hava şartlarına bağlı olarak dışarı çıkacakların özellikle sabah saatlerinde sis ve yüksek nem oranına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.