CANSU ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A
 02326161270
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 ERENGİN ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH.TALATPAŞA BLV.NO:64/A ALSANCAK
 02324224440
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 FESLEĞEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MH. 1373 SK. NO:8/A ALSANCAK
 02324845020
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 YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
 02324334569
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 ARDAM ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.1/A
 02323436870
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 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
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 LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
 02322792666
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 FULYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:99
 YEŞİLYURT HASTANESİ POLİKLINIK KARŞISI
 02322316424
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 SAGLIK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A
 02325813113
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 HÜLYA ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MH. 2090 SK. NO:2/A
 ÇAY MH. 1 NOLU SO KARŞISI
 02323632211
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 ÇAGRI ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:7
 SEMİYE SİTESİ BİM MARKET YANI
 02326320631
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
 HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 2323424557
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 BORNOVA EGE ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:32/B
 Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis karşısı
 02323435516
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 METİN ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MH. 234 SOK NO 6/D BAYRAKLI
 02323738771
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 BİLGİLİ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1754/1 SOK. NO:4/A
 02323739585
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 ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKİ İZMİR CD. NO:122
 ZİRAAT BANKASI KARŞISI
 02322562622
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 BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR
 BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI
 2324421400
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 HAYRIYE ECZANESİ - BUCA 2

 YENİGÜN MH. 222/11 SK. NO:22/A
 02324404347
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 GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A
 02324612616
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
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 GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A
 EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST POLİKLİK A KAPISI ÇIKISI SOL TARAF OTOPARK ALANI
 02323293373
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 GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR
 KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2323861337
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 SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
 02326714141
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 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
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 SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR
 UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
 2322713550
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 SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A
 EGEPOL HAST. KARŞISI
 02324531545
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 BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
 02324489945
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 KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK
 ESKİ KAYMAKANLIK ARKASI SERBEST BÖLGE YOLU
 2322514426
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 YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
 02322761733
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 EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
 GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
 02324597954
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 DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
 02327974318
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 ZAFER ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:24/A
 ÖZEL PARK TIP MERKEZİ SOKAĞI
 02323824549
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 AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 2322346256
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 BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY

 POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B
 02322461879
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 SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
 02322774725
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Bayraklı'da memur krizi! "Tazminatlar aylardır ödenmiyor" Bayraklı'da memur krizi! "Tazminatlar aylardır ödenmiyor"

 SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
 ESERKENT TAKSİ DURAĞI
 02322534657
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 FIGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 FAZLI BEY CD. NO:73/A
 02323688112
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 GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY
 2323665054
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 PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR
 2323366586
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 SAKLIBAHÇE ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MH. NAZIM HİKMET BULVARI NO:12
 BAYKAL KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI
 02325040212
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 YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
 02325990078
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 BETÜL ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C
 02327824917
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 INCI ECZANESİ - MENEMEN

 ATATÜRK CD. RAGIP DERE SK. NO:16
 MENEMEN ADLİYE KARŞISI
 02328322481
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 SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA
 05456401594
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 ATA MERT ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1176/A
 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ İDARİ BİNASI YANI, GÖZTEPE DEPO DURAĞI
 02322855143
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD. 301/C
 NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
 02322392161
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 MURAT ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 İNÖNÜ MAH. SARAÇOĞLU CAD. NO:67/1B
 02325450977
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
 02322811839
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 SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
 PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
 02327435756
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 YENI NERGIZ ECZANESİ - SELÇUK

 ZAFER MAH.3034 SOK.NO:2/10
 2328927323
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 YENİ DÖRTEL ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH. 325 SK NO:49
 02324483439
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 BIZIM ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH.TOPLU KONUT SİTESİ İÇİ
 HASTANE KARŞISI.TOPLU KONUT SİTESİ İÇERİSİNDE.
 02325115500
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 EZGIM ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TORBALI MH. METROPOLİS CD. NO:66/B
 TORBALI AİLE HEKİMLİĞİ YANI
 02328555580
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 BERKE ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
 02328569375
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 TOPKAYA ECZANESİ - URLA

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 CAN ECZANESİ - URLA

 TORASAN MH. 623 SK. NO:8/B
 02327541001
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
 02322507985
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 SARAOĞLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:406/B YENISEHIR KONAK
 02324495923
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 YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41
 02322315035
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Editör: Engin Keskin