CANSU ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A
02326161270
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ERENGİN ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH.TALATPAŞA BLV.NO:64/A ALSANCAK
02324224440
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FESLEĞEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MH. 1373 SK. NO:8/A ALSANCAK
02324845020
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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
02324334569
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ARDAM ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.1/A
02323436870
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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
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LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
02322792666
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FULYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:99
YEŞİLYURT HASTANESİ POLİKLINIK KARŞISI
02322316424
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SAGLIK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A
02325813113
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HÜLYA ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MH. 2090 SK. NO:2/A
ÇAY MH. 1 NOLU SO KARŞISI
02323632211
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ÇAGRI ECZANESİ - BERGAMA
GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:7
SEMİYE SİTESİ BİM MARKET YANI
02326320631
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
2323424557
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BORNOVA EGE ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:32/B
Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis karşısı
02323435516
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METİN ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MH. 234 SOK NO 6/D BAYRAKLI
02323738771
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BİLGİLİ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1754/1 SOK. NO:4/A
02323739585
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ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA
ESKİ İZMİR CD. NO:122
ZİRAAT BANKASI KARŞISI
02322562622
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BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1
KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR
BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI
2324421400
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HAYRIYE ECZANESİ - BUCA 2
YENİGÜN MH. 222/11 SK. NO:22/A
02324404347
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GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A
02324612616
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
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GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A
EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST POLİKLİK A KAPISI ÇIKISI SOL TARAF OTOPARK ALANI
02323293373
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GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR
KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2323861337
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SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
02326714141
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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
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SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR
UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
2322713550
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SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A
EGEPOL HAST. KARŞISI
02324531545
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BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
02324489945
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KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK
ESKİ KAYMAKANLIK ARKASI SERBEST BÖLGE YOLU
2322514426
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YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
02322761733
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EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
02324597954
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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
02327974318
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ZAFER ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:24/A
ÖZEL PARK TIP MERKEZİ SOKAĞI
02323824549
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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
2322346256
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BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY
POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B
02322461879
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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
02322774725
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SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR
4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
ESERKENT TAKSİ DURAĞI
02322534657
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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FIGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
FAZLI BEY CD. NO:73/A
02323688112
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GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY
2323665054
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PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR
2323366586
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SAKLIBAHÇE ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MH. NAZIM HİKMET BULVARI NO:12
BAYKAL KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI
02325040212
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YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
02325990078
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
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BETÜL ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C
02327824917
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INCI ECZANESİ - MENEMEN
ATATÜRK CD. RAGIP DERE SK. NO:16
MENEMEN ADLİYE KARŞISI
02328322481
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SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA
05456401594
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ATA MERT ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1176/A
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ İDARİ BİNASI YANI, GÖZTEPE DEPO DURAĞI
02322855143
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C
NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
02322392161
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MURAT ECZANESİ - ÖDEMİŞ
İNÖNÜ MAH. SARAÇOĞLU CAD. NO:67/1B
02325450977
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
02322811839
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SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
02327435756
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YENI NERGIZ ECZANESİ - SELÇUK
ZAFER MAH.3034 SOK.NO:2/10
2328927323
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YENİ DÖRTEL ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH. 325 SK NO:49
02324483439
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BIZIM ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH.TOPLU KONUT SİTESİ İÇİ
HASTANE KARŞISI.TOPLU KONUT SİTESİ İÇERİSİNDE.
02325115500
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EZGIM ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TORBALI MH. METROPOLİS CD. NO:66/B
TORBALI AİLE HEKİMLİĞİ YANI
02328555580
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BERKE ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
02328569375
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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TOPKAYA ECZANESİ - URLA
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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CAN ECZANESİ - URLA
TORASAN MH. 623 SK. NO:8/B
02327541001
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
02322507985
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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SARAOĞLU ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:406/B YENISEHIR KONAK
02324495923
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YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41
02322315035
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