İzmir'de 29 Ağustos Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 29 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÇEŞME ILDIR 28.08.2024 saat 23:00 ile 29.08.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY 29.08.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 29.08.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 28.08.2024 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ CUMHURİYET, YENİ, İSTİKLAL, KIRKÖY 29.08.2024 saat 07:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET 29.08.2024 saat 08:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BADEMLİ 21.08.2024 saat 22:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ DEMİRDERE, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, ÇAYIR, ÇAMLICA 29.08.2024 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR ATATÜRK 28.08.2024 saat 21:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ URLA İÇMELER 28.08.2024 saat 19:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.