Radikal Eğitim Kurumları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye genelindeki şubelerinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla coşkuyla kutladı. İzmir, İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere yapılan etkinlikler, Cumhuriyet’in ilanının 102. yılını renkli ve anlamlı görüntülerle yansıttı.

Radikal Eğitim Kurumları’nın şubelerinde, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ellerinde dev Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Bando eşliğinde yapılan kortejler cadde ve sokakları kırmızı-beyaza bürüyerek vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, müzik performansları ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Bornova Radikal Eğitim Müdürü Ozan Çırak, 29 Ekim’in Türk iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu belirterek, “Cumhuriyet bir armağan değil, sürekli yeniden kazanılması gereken bir kazanımdır” dedi.

Çırak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti akıl ve bilimin rehberliğinde inşa ettiğini vurguladı. “Cumhuriyet, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kazanılan en büyük fikri ve siyasi zaferidir” dedi. Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı ve Karşıyaka Bölge Koordinatörü Ahmet Tuncay Yapıcı ise milli bayramların kurum için önemine değinerek, etkinliklerin öğrencilerde Cumhuriyet bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

12. sınıf öğrencisi Eylül Karaköse, etkinlikte rol almanın kendisini gururlandırdığını belirterek, “Cumhuriyet ve eğitim bizler için çok önemlidir. Nice 102 yıllara, nice yüzyıllara. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Paşa” dedi.