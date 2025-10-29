Manisa’da Cumhuriyet’in 102’nci yılı, Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Manisa’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü, Manisa’da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Kutlama programına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başta olmak üzere çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın makamında tebriklerin kabulüyle başladı. Valilik önündeki programda, Vali Özkan, Başkan Dutlulu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, törene katılan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törene ayrıca Manisa milletvekilleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet’in milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, “Gençlerimiz ve toplum olarak bu mirası geleceğe taşımakla sorumluyuz. Birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Tören kapsamında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Tüfekli Gösteri Grubu sergilediği gösteriyle büyük beğeni topladı. Öğrencilerin şiir dinletileri ve halk oyunları ekiplerinin sahne performansları, kutlama programına renk kattı. Etkinlikler, yapılan geçit töreni ile sona erdi.