İzmir’de toplu ulaşımda bayram düzenlemesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kent içi toplu ulaşımda özel düzenlemeler yaptı. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyu ücretsiz olacak.
Sefer saatlerinde güncellemeler yapıldı
29 Ekim Çarşamba günü otobüsler cumartesi programına takviye yapılarak çalışacak.
İzmir Metrosu sefer saatleri:
-
06.00-06.30: 7,5 dakikada bir
-
06.30-09.00: 4 dakikada bir
-
09.00-20.00: 5 dakikada bir
-
20.00-00.20: 8 dakikada bir
Tramvay seferleri: Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı’nda değişiklik yok.
Konak Tramvayı:
-
06.00-07.30: 10 dakika
-
07.30-11.00: 7,5 dakika
-
11.00-19.30: 6 dakika
-
19.30-21.30: 7,5 dakika
-
21.30-00.20: 10 dakikada bir
İZDENİZ ve baykuş seferleri
İZDENİZ vapur seferleri hafta sonu tarifesi ile yapılacak. 29 Ekim gecesi baykuş seferleri de düzenlenecek:
-
Karşıyaka’dan 23.45, Alsancak’tan 00.05, 00.20’de Karşıyaka’ya varış
-
Karşıyaka’dan 00.45, Alsancak’tan 01.05 hareket, 01.20’de Karşıyaka’ya varış