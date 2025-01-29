İzmir’de 29 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 15°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 18°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinden itibaren ise hava 13°C'ye kadar düşecek.
Nem ve rüzgar dikkat çekiyor
Nem oranı gün içinde %71 ila %89 arasında değişirken, özellikle akşam saatlerinde artış gösterecek. Ortalama rüzgar hızı 9-15 km/s arasında değişecek, maksimum hız ise 27 km/s'yi bulacak.
İzmir 5 günlük hava tahmini
Dışarı çıkacaklar için uyarı
Gün içinde sıcaklık değişimleri yaşanacağından, dışarı çıkacakların buna uygun kıyafet seçmeleri öneriliyor. Özellikle akşam saatlerinde nemin yüksek olması nedeniyle hava daha serin hissedilebilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ