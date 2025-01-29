İzmir’de 29 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 15°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 18°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinden itibaren ise hava 13°C'ye kadar düşecek.

29 Ocak Izmir Hava Durumu

Nem ve rüzgar dikkat çekiyor

Nem oranı gün içinde %71 ila %89 arasında değişirken, özellikle akşam saatlerinde artış gösterecek. Ortalama rüzgar hızı 9-15 km/s arasında değişecek, maksimum hız ise 27 km/s'yi bulacak.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Izmir Hava Durumu 5 Günlük-2

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Dışarı çıkacaklar için uyarı

Gün içinde sıcaklık değişimleri yaşanacağından, dışarı çıkacakların buna uygun kıyafet seçmeleri öneriliyor. Özellikle akşam saatlerinde nemin yüksek olması nedeniyle hava daha serin hissedilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ