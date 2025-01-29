Samsun Limanı’nda dün sabah saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı’nda demirli bulunan 1979 yapımı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile söndürüldü. Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, yangının ardından geminin tamire gönderileceğini belirtti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Samsun Limanı’nda, Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı’nda demirli bulunan Fıruze G adlı kuru yük gemisinde çıkan yangına, römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saat süren bir çalışma sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi, yangının daha fazla büyümesini engelledi.

Yangında ölü ya da yaralı yok

Yangının ardından yapılan açıklamalarda, gemide bulunan 33 mürettebatın tamamının sağ salim olduğu belirtildi. Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, yangında ölen veya yaralanan olmadığını vurgulayarak, sevindirici olan tarafın kimsenin yaralanmadan yangının söndürülmesi olduğunu ifade etti.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Yangının ardından Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından, Liman Başkanlığı da kendi iç soruşturmasını yapacak. Yetkililer, yangının korumalı bir alanda çıkmış olmasından dolayı sabotaj ihtimali üzerinde durmadıklarını belirttiler.

Geminin tamiri için geri gönderilecek

Yangının söndürülmesinin ardından, geminin tamir edilmesi için limandan gönderileceği açıklandı. Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, savcılık soruşturmasının ardından kurumlarının gerekli işlemleri yapacağını ve geminin mal sahiplerinin belirleyeceği tersaneye gönderileceğini aktardı.