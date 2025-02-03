İzmir’de 3 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 15°C ile başlayacak, öğle saatlerinde 17°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Gün boyunca nem oranı %70 ile %86 arasında değişirken, rüzgar hızının ortalama 2-5 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

Gün içinde hava nasıl olacak?

Sabah saatleri (09.00 - 12.00): 15°C, nem %78, rüzgar 5 km/sa

Öğle saatleri (12.00 - 15.00): 17°C, nem %70, rüzgar 5 km/sa

İkindi saatleri (15.00 - 18.00): 16°C, nem %77, rüzgar 5 km/sa

Akşam saatleri (18.00 - 21.00): 13°C, nem %83, rüzgar 4 km/sa

Gece saatleri (21.00 - 24.00): 12°C, nem %86, rüzgar 2 km/sa

Yağış bekleniyor mu?

Gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde hava nispeten sıcak olurken, akşam saatlerine doğru sıcaklık düşüş gösterecek.

İzmirliler için öneriler

Gündüz saatlerinde hava ılık olacağı için hafif kıyafetler tercih edilebilir.

Akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünden ince bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Nem oranı yüksek olduğu için astım ve solunum rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı.

İzmir’de önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güncel hava durumu bilgileri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü takip edebilirsiniz.