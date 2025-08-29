İzmir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümüne hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kutlamalar sabah resmi törenlerle başlayacak, akşam saatlerinde ise konserler ve festivallerle bayram coşkusu doruğa ulaşacak.

Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek çelenk sunma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılacak. Protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek törenlerin ardından program, İzmir Valiliği’ndeki tebrikat bölümüyle sürecek. Saat 10.45’te yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak kalabalık, resmi kutlama törenine eşlik edecek. İstiklal Marşı ve günün anlamına dair konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak.

Sporla zafer ruhu yaşatılacak

Kutlamalar sadece törenlerle sınırlı kalmayacak. 30 Ağustos kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki farklı spor organizasyonu düzenleniyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşecek 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması, 30 Ağustos’ta Sasalı Cumhuriyet Parkı’nda, 31 Ağustos’ta ise Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı’nda yapılacak. Ayrıca İnciraltı Spor Tesisleri’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Halk danslarıyla renkli görüntüler

94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı başlayan Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali de bayram gününe renk katacak. 30 Ağustos akşamı saat 19.00’da Gaziemir Festival Alanı’nda yapılacak halk dansları gösterilerinin ardından saat 20.00’de Çiğdem Taştan sahne alacak. Buca Hasanağa Bahçesi’nde ise aynı saatlerde Rumeli ezgileri yankılanacak.

Ali Altay ve Edis’ten özel konser

Bayram coşkusunun zirve noktası ise Kültürpark Çim Konserleri olacak. 30 Ağustos akşamı saat 20.00’de Ali Altay, ardından 21.15’te Edis sahneye çıkacak. İzmirliler, sevilen sanatçıların performansıyla Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenen konserlerden spor etkinliklerine kadar dolu dolu bir programla 30 Ağustos’un ruhunu yaşatmayı hedefliyor.