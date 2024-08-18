"Son dakikada gelen beraberliği hak ettik"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Özellikle son dakikalarda gelen beraberlik golünün hak edilmiş olduğunu vurgulayan Stoilov, "Takımım, ilk gole kadar taktiksel disipline tam anlamıyla bağlı kaldı. Ancak, penaltı sonrası kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ve bu süreçte ikinci golü kalemizde gördük," dedi. Ancak, takımının ikinci yarıda toparlanarak sahada istedikleri oyunu oynamaya başladığını ve bunun neticesinde aradıkları gole ulaştıklarını belirtti.

"Taraftarlarımızla birlik olduğumuzda her şeyi başarabiliriz"

Stoilov, taraftarların maç boyunca gösterdiği desteğin takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. "Bugün bize inanılmaz bir destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz, taraftarlarımızla birlik olduğumuz zaman, her maçı değiştirebiliriz. Her zaman istediğimizi başarabiliriz," şeklinde konuşan Stoilov, takımın büyük bir mücadele sergilediğini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Üzerinde çalışmamız gereken noktalar var"

Stoilov, takımın genel performansından memnun olsa da geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu da belirtti. Yeni transferlerin takıma katılımıyla uyum sürecinin devam ettiğini ve en kısa sürede maksimum performansa ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. "Takıma yeni katılan oyuncular oldu ve onlarla birlikte uyum sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. En kısa sürede en yüksek potansiyelimize ulaşmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.

Göztepe'nin iddialı mücadelesi devam edecek

Göztepe, Fenerbahçe karşısında gösterdiği dirençli performansla ligdeki iddiasını ortaya koyarken, Stoilov'un teknik direktörlüğünde takımın gelişmeye devam edeceği sinyalini verdi. Taraftarların coşkulu desteği ve oyuncuların sahadaki mücadelesi, Göztepe'nin gelecek maçlarda da güçlü bir rakip olacağını gösteriyor.