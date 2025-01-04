İzmir'de 3 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 3 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BEYDAĞ MENDERES 04.01.2025 saat 09:15 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 04.01.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 03.01.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN VİLLAKENT 04.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 04.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. URLA İSKELE 04.01.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.