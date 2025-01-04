Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliği için 1-3 Ocak tarihleri arasında geniş çaplı bir denetim düzenledi. Okul çevreleri, umuma açık yerler ve servis araçları detaylıca kontrol edildi.

Binlerce şahıs sorgulandı

Denetimlerde, okul çevreleri ve servislerin güvenliği ön planda tutuldu. Toplam 775 ekip ve 1.972 personelin katıldığı çalışmada, 14.373 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Şüpheli şahıslarla ilgili adli süreçler başlatıldı.

Okul servis Araçlarına sıkı denetim

505 okul servis aracı kontrolden geçirilirken, yönetmeliklere aykırı durumlar tespit edilen araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı. Servis şoförlerinin evrakları ve araçların teknik durumları titizlikle incelendi.

Umuma açık yerlerde geniş kontrol

Okul çevresindeki 752 umuma açık yer de denetime tabi tutuldu. Çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek tüm unsurlar analiz edildi ve gerekirse müdahalelerde bulunuldu.