İzmir’in Foça ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış, birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Taşan rögarlar, ilçedeki yolları adeta göle çevirdi.

Evler ve iş yerleri zarar gördü

Vatandaşlar, sokaklarda biriken su nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

İş yerleri ve bazı bodrum katları tamamen sular altında kaldı.

Yollar göle döndü

Yoğun yağış nedeniyle rögarlar taşarken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Foça’da birçok cadde ve sokak adeta göl görünümüne kavuştu.

Yetkililerden uyarı

Foça Belediyesi ve İlçe Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), vatandaşları yüksek riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Acil durum ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.