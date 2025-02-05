İzmir'de 5 Şubat Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 5 Şubat su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 8 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI KÖRFEZ 05.02.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ATATÜRK 05.02.2025 saat 09:57 ile 10:57 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BUCA UFUK 05.02.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP, ULUBATLI 05.02.2025 saat 09:59 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI 05.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR BENGİLER 05.02.2025 saat 09:20 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK ÇAMLIK 04.02.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA GÜLBAHÇE 04.02.2025 saat 09:20 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.