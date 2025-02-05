Muğla'nın 5 Şubat 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, bölge az bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Termometreler 4,1 dereceyi gösteriyor, bu da günün başlangıcında soğuk bir hava anlamına geliyor. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissedilecek, ancak ilerleyen saatlerde hava daha ılıman bir hale gelebilir.

Bugün Muğla'da hava durumu genellikle az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde soğuk bir başlangıç yapılacak, ancak gün içinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Öğle saatlerine doğru hava daha rahatlatıcı bir hale gelecek ve bu durum açık hava aktiviteleri için uygun koşullar yaratacak. Ancak akşam saatlerinde tekrar serinleme olabilir, bu yüzden dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmalarında fayda var.