İzmir Karşıyaka’da 5 yıl önce hayatını kaybeden 73 yaşındaki Birsen Bayraktar’ın öldürülmesine ilişkin davada bina görevlisi U.C. “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezası aldı, diğer 2 sanık beraat etti.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık U.C., tutuksuz sanıklar M.C. ve H.H. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık U.C., savunmasında masumiyetini iddia ederek, “Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ben ne hırsızım ne de katilim. 2 çocuklu şerefli bir insanım.” dedi.

Tutuksuz sanıklar M.C. ve H.H. de beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında şu kararları verdi:

U.C.: Kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis, nitelikli yağmadan beraat

M.C. ve H.H.: Tüm suçlardan beraat

Ne olmuştu?

14 Nisan 2020 tarihinde Karşıyaka'da komşularının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, 73 yaşındaki Birsen Bayraktar’ın cansız bedenini buldu.

Soruşturma kapsamında bina görevlisi U.C., eşi M.C. ve aynı apartmanda yaşayan H.H. gözaltına alındı. Maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmışlardı.

İddianameye göre:

U.C. ve H.H.: “Kasten öldürme” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası aldı.

M.C.: “Suçluyu kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası aldı.