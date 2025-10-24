İçişleri Bakanlığı, Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. İzmir başta olmak üzere 8 il için “sarı” kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji 8 il için sarı kodlu uyarı verdi
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda bugün ve gece saatlerine kadar bölgelerde yoğun yağış bekleniyor:
-
Kıyı Ege: İzmir ve Çanakkale çevreleri
-
Manisa ve Aydın: Batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak
-
Marmara Bölgesi: Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı
-
Balıkesir: Batı kıyıları
Yağışların gök gürültülü ve yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.