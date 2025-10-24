İçişleri Bakanlığı, Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. İzmir başta olmak üzere 8 il için “sarı” kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji 8 il için sarı kodlu uyarı verdi

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda bugün ve gece saatlerine kadar bölgelerde yoğun yağış bekleniyor:

Kıyı Ege: İzmir ve Çanakkale çevreleri

Manisa ve Aydın: Batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak

Marmara Bölgesi: Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı

Balıkesir: Batı kıyıları

Yağışların gök gürültülü ve yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.