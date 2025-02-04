Ege Denizi'nde, İzmir açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem 16:04'te gerçekleşti ve 7 km derinlikte kaydedildi.

Yetkililer uyardı

Deprem, başta İzmir olmak üzere Aydın ve Manisa’da da hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek, özellikle hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.