Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta zirve takibini sürdüren Karşıyaka, Ahmet Yıldırım yönetimindeki üçüncü maçında 23 Elazığ FK deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndü. İzmir ekibi, geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başarsa da 76. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.

Liderle fark açıldı

Son iki maçını kazanan Karşıyaka, Elazığ’da serisine son verdi ve puanını 35’e çıkardı. Lider Bursaspor ile arasındaki fark 11 puana yükseldi. 23 Elazığ FK ise 19 puana ulaştı.

Masrafları Ahmet Yimsek üstlendi

Maddi sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka’nın Elazığ deplasmanı masraflarını futbol şube yöneticisi Ahmet Yimsek üstlendi. Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta Artvin Hopaspor’u konuk edecek.