ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
 02326162482
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DÜNYA ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:55/D
 02325033009
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BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
 02324417356
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 ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
 KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
 02324585852
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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
 02323441111
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YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D
 BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA
 02328547202
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AYSE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

 EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA
 ESKİ KARAKOL SOKAĞI
 2322592516
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KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A
 02322445123
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
 02323454523
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ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
 02326328777
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
 TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
 02323438168
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DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A
 BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
 02323886000
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 BORNOVA GÜLER ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DİRİK MAH. 203/1 SOK. NO:3/F
 02323883591
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BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600)
 05464200135
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ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102
 02322502550
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 NİLÜFER ECZANESİ - BUCA 1

 YAYLACIK MAH. ERDEM CAD. NO:120/A
 02324421440
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YENİGÜN ECZANESİ - BUCA 2

 YENİGÜN MAH. 265/8 SOK. NO:29/B
 ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI KARŞISI
 02322769771
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ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F
 STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI
 02325049303
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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ADA ECZANESİ - ÇEŞME

 16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G
 02327128287
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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
 02323762395
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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SK. NO:51/A
 02323766377
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ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
 ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
 2323942030
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
 02322034892
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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
 ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
 02322271962
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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
 02324405305
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GAZİEMİR ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. HASAN GÜVEN CD. NO:12
 NAZMİYE ESEN SEMT POL. KARŞILIĞI
 02322510995
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BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A
 02322768676
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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
 MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324562577
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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CANAN AÇIK ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. 1847/26 SK. NO:5/B
 GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323630065
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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 2322346256
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 EGE ELİT ECZANESİ - HATAY

 GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY
 SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI
 02322323237
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
 DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
 02322792213
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UTKU NAZ ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MH. 4270 SK. NO:77/A
 ALİ AKATLAR ORTAOKULU YOKUŞ AŞAĞISI KÖŞE ECZANE
 02322077701
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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MURATCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 ALAYBEY MH. YALI CD. NO.56/A
 02323812933
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VEYSANOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 GİRNE BULVARI NO:76
 02323648588
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BAHAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. CEMAL BÜLBÜL SOK. NO:7/B
 02323303930
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CADDE KARŞIYAKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 FİKRİ ALTAY MAH. 6182 SOK. NO:72/B
 02323301030
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YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
 02325990078
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
 02325723242
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İPEK ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:62/D
 02325022025
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MENEMEN ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:14
 02328323763
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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

6 Ağustos İzmir elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var? 6 Ağustos İzmir elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var?

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
 02329999406
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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
 2322854527
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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MAVİ YAKA ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C
 ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ YANI
 02322394050
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PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B
 50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda
 02325451272
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
 02327432323
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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
 2328922076
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HAZAL ALKAN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 MENDERES CAD. NO:145/C
 02324873246
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TİRE KÖSEOĞLU ECZANESİ - TİRE

 CUMHURIYET MAH.AYDINOGLU CAD.NO:22/A
 02325115854
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 TORBALI ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR
 02328562514
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ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
 DENİZBANK KARŞISI
 02328555058
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ILKE ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

 YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
 02327545266
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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ÜSTÜN ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇRESIS MAH. 356 SOKAK NO:2/A ÜÇYOL
 ÜÇYOL GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI
 2322630130
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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YENI SAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 2326288828
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ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
 ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
 02322646462
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BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B
 02322503763
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Editör: Engin Keskin