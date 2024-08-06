ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
02326162482
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DÜNYA ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:55/D
02325033009
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BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
02324417356
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ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
02324585852
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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
02323441111
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YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D
BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA
02328547202
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AYSE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA
EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA
ESKİ KARAKOL SOKAĞI
2322592516
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KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A
02322445123
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
02323454523
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ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
02326328777
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
02323438168
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DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A
BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
02323886000
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BORNOVA GÜLER ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DİRİK MAH. 203/1 SOK. NO:3/F
02323883591
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BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600)
05464200135
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ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102
02322502550
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NİLÜFER ECZANESİ - BUCA 1
YAYLACIK MAH. ERDEM CAD. NO:120/A
02324421440
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YENİGÜN ECZANESİ - BUCA 2
YENİGÜN MAH. 265/8 SOK. NO:29/B
ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI KARŞISI
02322769771
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ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F
STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI
02325049303
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ADA ECZANESİ - ÇEŞME
16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G
02327128287
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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
02323762395
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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SK. NO:51/A
02323766377
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ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
2323942030
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
02322034892
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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
02322271962
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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
02324405305
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GAZİEMİR ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. HASAN GÜVEN CD. NO:12
NAZMİYE ESEN SEMT POL. KARŞILIĞI
02322510995
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BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A
02322768676
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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
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CANAN AÇIK ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. 1847/26 SK. NO:5/B
GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323630065
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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
2322346256
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EGE ELİT ECZANESİ - HATAY
GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY
SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI
02322323237
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
02322792213
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UTKU NAZ ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MH. 4270 SK. NO:77/A
ALİ AKATLAR ORTAOKULU YOKUŞ AŞAĞISI KÖŞE ECZANE
02322077701
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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MURATCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
ALAYBEY MH. YALI CD. NO.56/A
02323812933
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VEYSANOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
GİRNE BULVARI NO:76
02323648588
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BAHAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. CEMAL BÜLBÜL SOK. NO:7/B
02323303930
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CADDE KARŞIYAKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
FİKRİ ALTAY MAH. 6182 SOK. NO:72/B
02323301030
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YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
02325990078
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
02325723242
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İPEK ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:62/D
02325022025
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MENEMEN ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:14
02328323763
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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
02329999406
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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
2322854527
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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MAVİ YAKA ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C
ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ YANI
02322394050
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PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B
50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda
02325451272
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
02327432323
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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
2328922076
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HAZAL ALKAN ECZANESİ - ŞİRİNYER
MENDERES CAD. NO:145/C
02324873246
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TİRE KÖSEOĞLU ECZANESİ - TİRE
CUMHURIYET MAH.AYDINOGLU CAD.NO:22/A
02325115854
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TORBALI ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR
02328562514
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ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
DENİZBANK KARŞISI
02328555058
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ILKE ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA
YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
02327545266
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÜSTÜN ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇRESIS MAH. 356 SOKAK NO:2/A ÜÇYOL
ÜÇYOL GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI
2322630130
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENI SAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
2326288828
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ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR
EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
02322646462
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BURCU YAKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. ORDU CAD. NO:50/B
02322503763
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