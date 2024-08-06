Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması bekleniyor. Bağkur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, intibak ve yıpranma şartları gibi birçok konuda düzenleme yapılacak. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, sosyal güvenlik sistemindeki dengesizlikleri gidermek ve emeklilik şartlarını yeniden yapılandırmak için çalışmalarına hız verdi.

Bağkur prim gün sayısı ve erken emeklilik düzenlemeleri

7200 gün prim şartı

Meclis’in ekim ayında yeniden açılmasıyla birlikte Bağkur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi konusunda çalışmalar hız kazanacak. 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunda, işçi ve memurlar için emeklilik şartı 7200 gün (20 yıl) olarak belirlenirken, Bağkurlular için bu süre 9000 gün (25 yıl) olarak konmuştu. Bu durum, Bağkurluların daha uzun süre prim ödemesi ve daha geç emekli olması anlamına geliyordu. Yeni düzenleme ile prim gün sayısının eşitlenmesi ve bu mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor.

Ev kadınlarına prim desteği

Yeni dönemde ev kadınlarına yönelik prim desteği ve yıpranma hakkı da gündemde. Ev kadınlarının isteğe bağlı Bağkur statüsünde prim ödeyerek emekli olabilmesi için düzenlemeler yapılması bekleniyor. Bu değişiklik, milyonlarca ev hanımının emeklilik hakkına kavuşmasını sağlayacak.

SGK'daki köklü değişiklikler

Yeniden yapılanma

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir yeniden yapılandırma yapmayı planlıyor. Sosyal güvenlik sisteminin dengesizlikleri ve emeklilik yaşının artması gibi sorunlar ele alınacak. Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,5 çalışan olduğu belirtilirken, ideal oran 4 çalışana 1 emekli olması olarak kabul ediliyor. Bu dengesizliklerin giderilmesi için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği ifade ediliyor.

İntibak ve yıpranma şartları üzerine düzenlemeler

Emeklilik sistemindeki intibak ve yıpranma şartları da yeniden değerlendirilecek. Emeklilik maaşlarındaki farklılıkların giderilmesi ve sistemin adil bir şekilde işlemesi için yeni düzenlemeler yapılacak. EYT düzenlemesi ile yaşanan aktüeryal dengenin bozulması, bu değişikliklerin gerekliliğini ortaya koyuyor.