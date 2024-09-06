İzmir'de bugün(6 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 6 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 6 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

AKTAŞ ECZANESİ - ALİAĞA

 YENİ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CAD. NO:33/F
 (05423191878)
 05423191878
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 OKUYUCU ECZANESİ - ALSANCAK

 MIMAR SINAN MAH.1420 SOK.NO:102/A
 ÖZEL SAĞLIK HAST. ACİL ÇAPRAZI
 2324225547
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 YUNUS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MAH. AKINCILAR CAD. NO:40/A
 KÜLTÜR PARK (ESKİ İZMİR FUARI) CUMHURİYET KAPISI KARŞISI
 02324253540
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 ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
 02324691762
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 YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

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 INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A
 02323882102
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 ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

 INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
 02328548088
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 ÜLKÜCAN ECZANESİ - BALÇOVA

 EGITIM MH. DUMLUPINAR SOKAK NO:10/1A
 ESKİ KARAKOL SOKAĞI
 02322773929
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 AKÇABAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASIN SİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:90
 02329991281
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 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
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 ŞEHİR ECZANESİ - BAYRAKLI

 R.ŞEVKET İNCE MH. 2148/9 SK. NO:1/Z01 WESTPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
 WESTPARK AVM
 02325027833
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 MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B
 02326311057
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 CADDE ECZANESİ - BORNOVA 1

 GENÇLIK CAD. NO:23/A
 02323889326
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 KAFTAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DIRIK MAH.ANKARA CAD.NO:233
 02323480869
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 ÖNEM ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAH. 283/12 SOK. NO:10/A
 02323470939
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 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007
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 BOZYAKA EZGI ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKI IZMIR CAD. NO:87/A BOZYAKA- KARABAGLAR
 2322629922
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 DEMİRSOY ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:122/A
 02324870166
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 MISRA ECZANESİ - BUCA 2

 BUCA KOOP. MAH. 220/21 SOK. NO:103/A
 02323474682
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 FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A
 ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI
 02324350118
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
 02327167778
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 ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
 05427818707
 05427818707
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 YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SK. NO:51/A
 02323766377
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 ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
 2323624818
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 YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

 SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
 2326718475
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
 UZUNDERE SON DURAK
 2322721676
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 ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A
 02322615959
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 EGE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A
 2324268922
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 ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A
 02322605151
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 FARUK ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MAH. 682/13 SOK. NO:1/A
 02322756868
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 ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
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 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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 ANIT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B
 02323631445
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 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
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 HAZAR ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD.NO:490/A
 HIFSIZSIHHA DURAĞI
 2322247294
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 BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
 DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
 02322792213
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 BERFİN ECZANESİ - KARABAĞLAR

 İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:2(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
 02322371051
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
 02323687476
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 YENİ FİGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. NO:137/A
 02323661761
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 SAYGIN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 6523 SK. NO:32/E
 YALI MH. PARK YAŞAM AVM MAVİŞEHİR
 02325012078
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 EZGİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 FİKRİ ALTAY MAH. ORDU BULVARI NO:150/A
 02322039023
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 NAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:39/B
 hastane yolu
 02329995504
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
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 GÜVEN ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
 02327822254
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 MENEMEN ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:14
 02328323763
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 NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
 02328381180
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 MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D
 02322483332
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
 2322380724
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 SARIKAYA ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SARAÇOGLU CD.45
 02325454479
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
 02322811578
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 AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
 (SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
 02322024468
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 METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK

 CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1
 02328920242
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 EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
 BUCA TIP MERKEZİ YANI
 02324875887
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 GÜLSEVER ECZANESİ - TİRE

 FATİH MH. CAN EGELİ SK. NO:14/A Z-7
 02325129811
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 TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D
 02328562515
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 BULVAR ECZANESİ - TORBALI

 ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
 02328560112
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 DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
 ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI
 02328555566
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 MERKEZ ECZANESİ - URLA

 YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
 02327545171
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
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 KILIÇ ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELIEVLER 502/4 SOK.NO:30/B
 B.EVLER SO KARŞISI
 2322506600
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
 02324458010
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 YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAIMAGA CAD. NO:3/B
 02322567022
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Editör: Engin Keskin