İzmir'de bugün(6 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 6 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 6 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

AKTAŞ ECZANESİ - ALİAĞA

YENİ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CAD. NO:33/F

(05423191878)

05423191878

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OKUYUCU ECZANESİ - ALSANCAK

MIMAR SINAN MAH.1420 SOK.NO:102/A

ÖZEL SAĞLIK HAST. ACİL ÇAPRAZI

2324225547

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YUNUS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KAHRAMANLAR MAH. AKINCILAR CAD. NO:40/A

KÜLTÜR PARK (ESKİ İZMİR FUARI) CUMHURİYET KAPISI KARŞISI

02324253540

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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C

02324691762

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YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A

02323882102

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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A

02328548088

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ÜLKÜCAN ECZANESİ - BALÇOVA

EGITIM MH. DUMLUPINAR SOKAK NO:10/1A

ESKİ KARAKOL SOKAĞI

02322773929

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AKÇABAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASIN SİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:90

02329991281

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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR

2325814404

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ŞEHİR ECZANESİ - BAYRAKLI

R.ŞEVKET İNCE MH. 2148/9 SK. NO:1/Z01 WESTPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ

WESTPARK AVM

02325027833

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MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B

02326311057

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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CADDE ECZANESİ - BORNOVA 1

GENÇLIK CAD. NO:23/A

02323889326

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KAFTAN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DIRIK MAH.ANKARA CAD.NO:233

02323480869

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ÖNEM ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MAH. 283/12 SOK. NO:10/A

02323470939

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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A

02324797007

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BOZYAKA EZGI ECZANESİ - BOZYAKA

ESKI IZMIR CAD. NO:87/A BOZYAKA- KARABAGLAR

2322629922

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DEMİRSOY ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:122/A

02324870166

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MISRA ECZANESİ - BUCA 2

BUCA KOOP. MAH. 220/21 SOK. NO:103/A

02323474682

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FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A

ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI

02324350118

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A

02327167778

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ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A

05427818707

05427818707

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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

8034 SK. NO:51/A

02323766377

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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI

2323624818

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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9

2326718475

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3965 SOK. NO:1 UZUNDERE

UZUNDERE SON DURAK

2322721676

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ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A

02322615959

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EGE ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A

2324268922

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ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A

02322605151

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FARUK ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

İNÖNÜ MAH. 682/13 SOK. NO:1/A

02322756868

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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A

02324560057

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE

02327987374

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ANIT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B

02323631445

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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE

02322033742

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HAZAR ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD.NO:490/A

HIFSIZSIHHA DURAĞI

2322247294

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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B

DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI

02322792213

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BERFİN ECZANESİ - KARABAĞLAR

İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:2(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

02322371051

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B

02323687476

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YENİ FİGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. NO:137/A

02323661761

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SAYGIN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

6523 SK. NO:32/E

YALI MH. PARK YAŞAM AVM MAVİŞEHİR

02325012078

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EZGİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

FİKRİ ALTAY MAH. ORDU BULVARI NO:150/A

02322039023

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NAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:39/B

hastane yolu

02329995504

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TANSU ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E

02326872612

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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12

Cataloglu eczanesi

02325723278

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GÜVEN ECZANESİ - MENDERES

KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B

02327822254

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MENEMEN ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:14

02328323763

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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN

02328381180

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MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D

02322483332

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B

2322380724

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SARIKAYA ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SARAÇOGLU CD.45

02325454479

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A

02322811578

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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H

(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )

02322024468

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METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK

CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1

02328920242

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EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A

BUCA TIP MERKEZİ YANI

02324875887

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GÜLSEVER ECZANESİ - TİRE

FATİH MH. CAN EGELİ SK. NO:14/A Z-7

02325129811

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TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D

02328562515

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BULVAR ECZANESİ - TORBALI

ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A

02328560112

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DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI

TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A

ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI

02328555566

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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MERKEZ ECZANESİ - URLA

YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43

02327545171

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A

02327552332

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KILIÇ ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELIEVLER 502/4 SOK.NO:30/B

B.EVLER SO KARŞISI

2322506600

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR

02324458010

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YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAIMAGA CAD. NO:3/B

02322567022

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