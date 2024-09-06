İzmir'de bugün(6 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 6 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 6 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
AKTAŞ ECZANESİ - ALİAĞA
YENİ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CAD. NO:33/F
(05423191878)
05423191878
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OKUYUCU ECZANESİ - ALSANCAK
MIMAR SINAN MAH.1420 SOK.NO:102/A
ÖZEL SAĞLIK HAST. ACİL ÇAPRAZI
2324225547
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YUNUS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MAH. AKINCILAR CAD. NO:40/A
KÜLTÜR PARK (ESKİ İZMİR FUARI) CUMHURİYET KAPISI KARŞISI
02324253540
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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
02324691762
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YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A
02323882102
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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR
INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
02328548088
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ÜLKÜCAN ECZANESİ - BALÇOVA
EGITIM MH. DUMLUPINAR SOKAK NO:10/1A
ESKİ KARAKOL SOKAĞI
02322773929
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AKÇABAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASIN SİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:90
02329991281
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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ŞEHİR ECZANESİ - BAYRAKLI
R.ŞEVKET İNCE MH. 2148/9 SK. NO:1/Z01 WESTPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
WESTPARK AVM
02325027833
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MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B
02326311057
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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CADDE ECZANESİ - BORNOVA 1
GENÇLIK CAD. NO:23/A
02323889326
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KAFTAN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DIRIK MAH.ANKARA CAD.NO:233
02323480869
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ÖNEM ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 283/12 SOK. NO:10/A
02323470939
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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
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BOZYAKA EZGI ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:87/A BOZYAKA- KARABAGLAR
2322629922
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DEMİRSOY ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:122/A
02324870166
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MISRA ECZANESİ - BUCA 2
BUCA KOOP. MAH. 220/21 SOK. NO:103/A
02323474682
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FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A
ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI
02324350118
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
05427818707
05427818707
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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SK. NO:51/A
02323766377
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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
2323624818
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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ
SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
2326718475
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
UZUNDERE SON DURAK
2322721676
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ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A
02322615959
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EGE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A
2324268922
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ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A
02322605151
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FARUK ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MAH. 682/13 SOK. NO:1/A
02322756868
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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
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ANIT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B
02323631445
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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
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HAZAR ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD.NO:490/A
HIFSIZSIHHA DURAĞI
2322247294
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
DOKUZ EYLÜL METRO ÇIKIŞI KARŞISI
02322792213
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BERFİN ECZANESİ - KARABAĞLAR
İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:2(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
02322371051
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
02323687476
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YENİ FİGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. NO:137/A
02323661761
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SAYGIN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
6523 SK. NO:32/E
YALI MH. PARK YAŞAM AVM MAVİŞEHİR
02325012078
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EZGİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
FİKRİ ALTAY MAH. ORDU BULVARI NO:150/A
02322039023
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NAR ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:39/B
hastane yolu
02329995504
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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GÜVEN ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
02327822254
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MENEMEN ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:14
02328323763
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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
02328381180
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MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D
02322483332
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE
NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
2322380724
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SARIKAYA ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SARAÇOGLU CD.45
02325454479
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
02322024468
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METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK
CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1
02328920242
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EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER
İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
BUCA TIP MERKEZİ YANI
02324875887
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GÜLSEVER ECZANESİ - TİRE
FATİH MH. CAN EGELİ SK. NO:14/A Z-7
02325129811
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TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D
02328562515
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BULVAR ECZANESİ - TORBALI
ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
02328560112
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DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI
TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI
02328555566
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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MERKEZ ECZANESİ - URLA
YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
02327545171
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
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KILIÇ ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELIEVLER 502/4 SOK.NO:30/B
B.EVLER SO KARŞISI
2322506600
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
02324458010
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YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAIMAGA CAD. NO:3/B
02322567022
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