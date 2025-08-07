İzmir’de etkisini sürdüren kuraklık ve azalan su rezervleri nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü’nün başlattığı planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde belirlenen bölgelerde gece saatlerinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanıyor.

Bu kapsamda 7 Ağustos Perşembe gününü 8 Ağustos Cuma gününe bağlayan gece, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bazı mahallelerde sular saat 23.00 ile 05.00 arasında verilmeyecek.

Amaç: Su kaynaklarını korumak ve verimliliği artırmak

İZSU yetkilileri, bu uygulamanın temel amacının mevcut su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı olduğunu belirtti. Gece saatlerinde yapılan kesintilerle, su tüketiminin azaltılması ve olası krizlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer ayrıca vatandaşların, kesinti saatlerinden önce gerekli su teminlerini yapmalarını önerdi. Uygulamanın süresiz olmadığı ve ihtiyaca göre şekilleneceği belirtilirken, kesintilerin günlük olarak kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kesintiden etkilenecek Karşıyaka mahalleleri

İZSU’nun açıklamasına göre, Karşıyaka ilçesinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlar olacak:

Aksoy

Alaybey

Atakent

Bahariye

Bahçelievler

Bahriye Üçok

Bostanlı

Cumhuriyet

Dedebaşı

Demirköprü

Donanmacı

Fikri Altay

Goncalar

İmbatlı

İnönü

Mavişehir

Mustafa Kemal

Nergiz

Şemikler

Tersane

Tuna

Yalı

Çiğli’de kesinti yapılacak mahalleler

Çiğli ilçesinde ise 30’dan fazla mahalle kesintiden etkilenecek. Su verilmeyecek mahalleler şu şekilde sıralandı:

Ahmet Efendi

Ahmet Taner Kışlalı

Ataşehir

Aydınlıkevler

Balatçık

Cumhuriyet

Çağdaş

Çamlıkent (Evka-2)

Evka-6

Güzeltepe

Kaklıç

Köyiçi

Küçük Çiğli

Maltepe

Mustafa Kemal

İnönü

Sasalı Merkez

Şirintepe

Yakakent

29 Ekim

30 Ağustos

9 Eylül

Atatürk

Egekent

Esentepe

Evka-5

Gazi Mustafa Kemal

Harmandalı

İstiklal

İzkent

Uğur Mumcu

Yeni

İZSU’dan uyarı: “Su tedbirinizi önceden alın”

İZSU, söz konusu kesintilerin vatandaşların yaşamını en az etkileyecek şekilde gece saatlerinde planlandığını belirtti. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden su depolamaları ve kesinti saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini tekrar hatırlattı.

Ayrıca ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de benzer kesintilerin uygulanabileceği ve bu konuda kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği açıklandı.