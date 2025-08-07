İzmir’de etkisini sürdüren kuraklık ve azalan su rezervleri nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü’nün başlattığı planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde belirlenen bölgelerde gece saatlerinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanıyor.
Bu kapsamda 7 Ağustos Perşembe gününü 8 Ağustos Cuma gününe bağlayan gece, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bazı mahallelerde sular saat 23.00 ile 05.00 arasında verilmeyecek.
Amaç: Su kaynaklarını korumak ve verimliliği artırmak
İZSU yetkilileri, bu uygulamanın temel amacının mevcut su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı olduğunu belirtti. Gece saatlerinde yapılan kesintilerle, su tüketiminin azaltılması ve olası krizlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yetkililer ayrıca vatandaşların, kesinti saatlerinden önce gerekli su teminlerini yapmalarını önerdi. Uygulamanın süresiz olmadığı ve ihtiyaca göre şekilleneceği belirtilirken, kesintilerin günlük olarak kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Kesintiden etkilenecek Karşıyaka mahalleleri
İZSU’nun açıklamasına göre, Karşıyaka ilçesinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlar olacak:
Aksoy
Alaybey
Atakent
Bahariye
Bahçelievler
Bahriye Üçok
Bostanlı
Cumhuriyet
Dedebaşı
Demirköprü
Donanmacı
Fikri Altay
Goncalar
İmbatlı
İnönü
Mavişehir
Mustafa Kemal
Nergiz
Şemikler
Tersane
Tuna
Yalı
Çiğli’de kesinti yapılacak mahalleler
Çiğli ilçesinde ise 30’dan fazla mahalle kesintiden etkilenecek. Su verilmeyecek mahalleler şu şekilde sıralandı:
Ahmet Efendi
Ahmet Taner Kışlalı
Ataşehir
Aydınlıkevler
Balatçık
Cumhuriyet
Çağdaş
Çamlıkent (Evka-2)
Evka-6
Güzeltepe
Kaklıç
Köyiçi
Küçük Çiğli
Maltepe
Mustafa Kemal
İnönü
Sasalı Merkez
Şirintepe
Yakakent
29 Ekim
30 Ağustos
9 Eylül
Atatürk
Egekent
Esentepe
Evka-5
Gazi Mustafa Kemal
Harmandalı
İstiklal
İzkent
Uğur Mumcu
Yeni
İZSU’dan uyarı: “Su tedbirinizi önceden alın”
İZSU, söz konusu kesintilerin vatandaşların yaşamını en az etkileyecek şekilde gece saatlerinde planlandığını belirtti. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden su depolamaları ve kesinti saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini tekrar hatırlattı.
Ayrıca ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de benzer kesintilerin uygulanabileceği ve bu konuda kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği açıklandı.