İzmir'de bugün(7 Eylül Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 7 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 7 Eylül Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BAŞAK ECZANESİ - ALİAĞA

 ATATÜRK MAH. FATİH CAD. NO:31/A
 02326160633
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 ALIS ECZANESİ - ALSANCAK

 MIMAR SINAN MAH.1394 SOKAK NO:16/A ALSANCAK
 02324646065
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 EYÜP SABRİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:168/1C
 02324411612
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 EBRU ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BİRLİK MAH KEMALPAŞA CAD. NO:235/A
 02324671129
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 İLKNUR COŞKUN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MAH. YAVUZ CAD. NO:350/C
 02323470303
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 AYSE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

 EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA
 ESKİ KARAKOL SOKAĞI
 2322592516
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 CANER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSİN CD. 142/A
 02322448595
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 ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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 PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A
 02323734030
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 EYMEN ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A
 02325047689
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOK.NO.17/B
 2323736486
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 ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH.SÜVARİ CAD.NO:51/A BORNOVA IZMIR
 02323421432
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 EGE ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/A
 ÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESİ KARŞISI
 02329660001
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 DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI
 LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI
 02322902005
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 AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
 2324798891
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 BOZYAKA ÖZLEM ECZANESİ - BOZYAKA

 SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO.106/A BOZYAKA
 BOZYAKA HASTANESİ POLİKİNLİK KAPISI KARŞISI
 02322553832
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 EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CD. NO:145
 KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI
 02324269509
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 ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2

 YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A
 02324534357
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 KURTULUŞ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 FATİH CD. 1392 SK. NO:3/A ÇAMDİBİ
 2.NOTER YANI-STADYUM METRO DURAĞI GELMEDEN
 02324651262
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME

 İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
 02327121258
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 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
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 DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )
 02323860607
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 YAPAROĞLU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8845/2 SOKAK NO:2/A EGEKENT-ÇIGLI-IZMIR
 CAMİ ALTI EGEKENT
 02323761024
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 SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
 02326714141
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B
 LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI
 2322673000
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 AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
 02324640404
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 DENIZ ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MH.ISTIKLAL CAD. NO:76/B
 2324528026
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 MUSTAFA FİDAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 DOKUZEYLÜL MAH. HAVACILAR CAD. NO:3/H
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322520064
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 YENİ GÜLTEKİN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 682 SOK. NO:13 GEDIZ
 GEDİZ MEYDANI
 02322762388
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 IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A
 02324578080
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 ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
 0553 708 35 53
 05537083553
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 ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
 02323632484
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 YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
 02322340734
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 GÜRBÜZ ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:859/A ÜÇKUYULAR
 ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI
 2322246544
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 TÜRKAN ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAAH.SIMSEK SOK.NO:29/C
 02322778317
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 ÖZGE ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37
 GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37
 02322655417
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 MOLAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:43/A
 AKSOY SO YANI
 2323644405
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 BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
 02323661862
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 ROTA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MH. ŞEHİTLER BULVARI NO:72/B
 02323625341
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 ECZANE LOTUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MAH. 7532 SOK. NO:64/A
 02323444544
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 YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
 02328789199
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
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 ACUN ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN
 MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI
 02328328333
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 SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
 05308164553
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 ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
 GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
 2322461246
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A
 2322384536
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 EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A
 02325432793
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
 02322811492
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 SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
 PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
 02327435756
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 EFES ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A
 2328926835
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 İBRİM ECZANESİ - ŞİRİNYER

 MENDERES CD. NO:410/A
 02324871016
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 GÜNER ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
 02325112598
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 SIHHAT ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1071 SOK.NO:7/C
 ZIRAATBANKASIARKASI
 02328562299
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 BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

 YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
 YENİ HASTANE KARŞISI
 02328532068
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 URLA ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
 02327546494
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 YENI ELÇIN ECZANESİ - ÜÇYOL

 BOZYAKA MAH.490 SOK. NO:21/D
 İZMİRSPOR SOKAĞI
 2322508510
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İZTEKNOLOJİ ve Yaşar Üniversitesi'nden İzmir'e teknolojik hamle İZTEKNOLOJİ ve Yaşar Üniversitesi'nden İzmir'e teknolojik hamle

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YENI KARTAL ECZANESİ - YENİŞEHİR

 1140 SOK.NO:12/G ZEYTINLIK
 2324570040
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 ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
 02322446019
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Editör: Engin Keskin