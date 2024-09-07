İzmir'de bugün(7 Eylül Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 7 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 7 Eylül Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BAŞAK ECZANESİ - ALİAĞA
ATATÜRK MAH. FATİH CAD. NO:31/A
02326160633
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALIS ECZANESİ - ALSANCAK
MIMAR SINAN MAH.1394 SOKAK NO:16/A ALSANCAK
02324646065
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EYÜP SABRİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:168/1C
02324411612
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EBRU ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BİRLİK MAH KEMALPAŞA CAD. NO:235/A
02324671129
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İLKNUR COŞKUN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MAH. YAVUZ CAD. NO:350/C
02323470303
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYSE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA
EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA
ESKİ KARAKOL SOKAĞI
2322592516
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
CANER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSİN CD. 142/A
02322448595
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A
02323734030
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EYMEN ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A
02325047689
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOK.NO.17/B
2323736486
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH.SÜVARİ CAD.NO:51/A BORNOVA IZMIR
02323421432
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/A
ÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESİ KARŞISI
02329660001
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI
LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI
02322902005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
2324798891
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BOZYAKA ÖZLEM ECZANESİ - BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO.106/A BOZYAKA
BOZYAKA HASTANESİ POLİKİNLİK KAPISI KARŞISI
02322553832
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CD. NO:145
KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI
02324269509
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2
YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A
02324534357
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KURTULUŞ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
FATİH CD. 1392 SK. NO:3/A ÇAMDİBİ
2.NOTER YANI-STADYUM METRO DURAĞI GELMEDEN
02324651262
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME
İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
02327121258
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )
02323860607
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAPAROĞLU ECZANESİ - ÇİĞLİ
8845/2 SOKAK NO:2/A EGEKENT-ÇIGLI-IZMIR
CAMİ ALTI EGEKENT
02323761024
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
02326714141
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B
LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI
2322673000
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
02324640404
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DENIZ ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MH.ISTIKLAL CAD. NO:76/B
2324528026
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MUSTAFA FİDAN ECZANESİ - GAZİEMİR
DOKUZEYLÜL MAH. HAVACILAR CAD. NO:3/H
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322520064
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ GÜLTEKİN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
682 SOK. NO:13 GEDIZ
GEDİZ MEYDANI
02322762388
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A
02324578080
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
0553 708 35 53
05537083553
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
02323632484
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
02322340734
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜRBÜZ ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:859/A ÜÇKUYULAR
ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI
2322246544
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TÜRKAN ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAAH.SIMSEK SOK.NO:29/C
02322778317
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZGE ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37
GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37
02322655417
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MOLAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:43/A
AKSOY SO YANI
2323644405
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
02323661862
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ROTA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MH. ŞEHİTLER BULVARI NO:72/B
02323625341
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ECZANE LOTUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MAH. 7532 SOK. NO:64/A
02323444544
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
02328789199
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ACUN ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN
MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI
02328328333
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
05308164553
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
2322461246
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A
2322384536
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A
02325432793
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
02322811492
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
02327435756
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EFES ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A
2328926835
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İBRİM ECZANESİ - ŞİRİNYER
MENDERES CD. NO:410/A
02324871016
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜNER ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
02325112598
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIHHAT ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1071 SOK.NO:7/C
ZIRAATBANKASIARKASI
02328562299
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI
YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
YENİ HASTANE KARŞISI
02328532068
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
URLA ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
02327546494
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI ELÇIN ECZANESİ - ÜÇYOL
BOZYAKA MAH.490 SOK. NO:21/D
İZMİRSPOR SOKAĞI
2322508510
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI KARTAL ECZANESİ - YENİŞEHİR
1140 SOK.NO:12/G ZEYTINLIK
2324570040
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
02322446019
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.