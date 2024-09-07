Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın öğle saatlerinde sarp arazide başladı ve kısa sürede kontrol altına alınamadan büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak ile söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olmadığı bilgisi paylaşıldı. Alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ise güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.