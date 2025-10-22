İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 8. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi’nin açılışını yaptı. Tugay, konuşmasında enerjiden güvenliğe kadar tüm hizmetlerin kamu eliyle adil biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında bilim insanlarını, sektör temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Kongrenin açılışında konuşan Başkan Cemil Tugay, “Enerji yaşamın omurgası. Ancak iklim krizinin merkezinde de enerji var. Türkiye’de kişi başına 6 ton karbon emisyonu düşüyor, bu oran Kopenhag’da 2,5 ton. Bu tablo iyi değil” dedi.

Tugay, kamusal hizmetlerin adil dağıtılması gerektiğini belirterek, “İnsanların sağlığı, güvenliği ve ihtiyaçlarıyla ilgili adil hizmet kamunun görevidir. Ancak mevcut sistem bu anlayıştan uzaklaştı, bununla yüzleşmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kamunun dönüşmesi gerekiyor”

Belediyede dönüşüm süreci yürüttüğünü belirten Tugay, “ İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden yapılandırmaya çalışıyorum. İnovasyon kültürünü ve katılımcı yönetimi yerleştirmek istiyorum. Ancak sadece bizim çabamız yetmez; herkesin katkısı gerekiyor. Lütfen katılın, yardım edin, bunu kendiniz için yapın” çağrısında bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Acar, enerjinin insan yaşamı için vazgeçilmez bir alan olduğunu belirterek, “Enerji ihtiyacının karşılanması bir kamu hizmetidir. Üretimden tüketime kadar kamusal biçimde yönetilmelidir” dedi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise özelleştirme politikalarının ülkeyi “dışa bağımlı hale getirdiğini” vurguladı. “Temel altyapı hizmetlerinin özelleştirilmesi, Türkiye’yi sanayisizleştiriyor ve yoksullaştırıyor” dedi.

Prof. Dr. Rengin Ünver, kongre kapsamında üç gün boyunca sempozyumlar ve sergiler düzenleneceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Gülhan Gürler, “Enerji yoğunluğunu azaltmanın yolu, bilgi yoğun, çevre dostu sanayileşmeden geçiyor. Çocuklarımızın geleceği için sürdürülebilir bir üretim modeline geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Dr. Emin Çapa, açılış sunumunda Türkiye’nin geleceğini bilim ve akıl temelinde şekillendirmesi gerektiğini söyledi.

Çapa, “ İzmir bizim sanayi şehrimiz olmamalı. Kültürüyle, birikimiyle yaratıcı endüstrilerin merkezi olmalı” dedi. Başkan Tugay’ın çağrısına atıfta bulunan Çapa, “Dünya değişmeli diyen herkes, ‘ben değiştirebilirim’ demeli. Çünkü bu değişimi biz yapacağız” diye konuştu.