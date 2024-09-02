ABD Ankara Büyükelçiliği, USS Wasp gemisinde görevli askeri personele İzmir’de yönelik bir saldırı gerçekleştiğini ve personelin şu anda güvende olduğunu duyurdu. Türk makamlarına olayla ilgili hızlı müdahale ve soruşturma için teşekkür etti.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği, 2 Eylül 2024 tarihinde yapılan açıklamada, USS Wasp gemisinde görevli ABD askeri personeline İzmir’de saldırı düzenlendiğini doğruladı. Saldırının ardından personelin güvende olduğu bilgisi verilirken, olayla ilgili Türk makamlarının hızlı bir şekilde müdahale ettiği ve soruşturma başlattığı vurgulandı.

Türk makamlarının hızlı müdahalesi

Açıklamada, ABD Ankara Büyükelçiliği, saldırıya yönelik Türk makamlarının hızlı bir müdahale gerçekleştirdiğini ve olayla ilgili derhal soruşturma başlattığını belirtti. Büyükelçilik, bu süreçte Türk yetkililere teşekkür etti ve olayın daha geniş boyutlara ulaşmadan kontrol altına alındığını ifade etti.

Saldırının nedeni ve detayları

Saldırının nedeni ve detayları hakkında daha fazla bilgi henüz açıklanmış değil. Ancak ABD Büyükelçiliği, olayın ciddiyetini ve askeri personelin güvenliğini ön planda tutarak, Türk yetkililerinin sorumluluklarını yerine getirdiğini ve işbirliği yaptığını belirtti.

İki ülke arasındaki iş birliği

ABD ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği ve ilişkiler, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkların bir parçasıdır. İzmir’deki olay, bu ilişkilerin önemini ve güvenliğin sağlanmasındaki ortak sorumluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Büyükelçiliği, olayın ardından izlenecek adımlar ve detaylar hakkında güncellemeleri takip edeceklerini duyurdu. Türk makamlarının soruşturma sürecinde sağladığı destek ve iş birliği, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.