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Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik inceleme ve otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından kuzenlerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan aile bireyleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan gençlerin olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi.

İzmir’in Kiraz ilçesi, Doğancılar Mahallesi'nde yaşanan trajik kazayla sarsıldı. 21 yaşındaki Umut Erkan’ın kullandığı 45 KB 6296 plakalı otomobil, gece saat 02.00 sularında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Feci kazada sürücü Umut Erkan ile araçta yolcu olarak bulunan aynı yaştaki kuzeni Efe Kamil Erkan hayatını kaybetti.

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