Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın doğal güzellikleri arasında koşulacak Salomon Çeşme Maratonu’nda bu yıl 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu mücadele edecek. 11 Mayıs Cumartesi günü yapılacak organizasyon, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla dikkat çekerken, hem profesyonel hem de amatör koşuculara eşsiz bir deneyim sunacak.

29 ülkeden katılım

Salomon isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Çeşme Maratonu, bu yıl maraton sınıfına yükseltilerek 42K’lık parkurunu da yarışa dahil etti.

Toplam 2.606 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, ABD, İsviçre, Meksika, Rusya, Kanada, Fas, İran, Almanya ve İtalya gibi 29 ülkeden sporcular yer alacak.

Organizasyonda:

42K parkurda 89 kişi,

21K parkurda 517 kişi,

10K parkurda ise 2 bin sporcu koşacak.

Kadın koşucu sayısı 1.012, erkek koşucu sayısı ise 1.594 olarak açıklandı.

3 ayrı parkur, 3 farklı deneyim

42K Maraton

Start, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30’da Çeşme Merkez’den verilecek. 300 metrelik toplam tırmanış içeren parkur, 21K güzergâhı ile birleşerek başladığı noktada sona erecek.

21K Yarı Maraton

Saat 08.00’de Çeşme şehir merkezinden başlayacak olan 21K koşusu, Ilıca ve Alaçatı’dan geçerek tekrar Çeşme’de sonlanacak.

10K Parkur

Saat 09.00’da Alaçatı’dan başlayacak parkur, 91 metrelik tırmanışı ve doğal manzarasıyla dikkat çekiyor. Katılımcılar Alaçatı’nın dar sokaklarından geçerek, tarihi ve doğayı iç içe yaşayacak.

Geniş destek ve ortaklıklar

Organizasyon;

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde,

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla düzenleniyor.

Sponsorlar arasında:

Garmin, Medicana, Pınar Protein,

Ürün destekçileri: Züber, Take34, PT Academy,

Sosyal sorumluluk ortağı: Adım Adım yer alıyor.