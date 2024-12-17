Anayasa Mahkemesi’nin temel haklar alanındaki kararlarının etkin uygulanmasına yönelik İzmir’de meslek içi eğitim programı düzenlendi. Eğitim programı, "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Mesleki gelişime katkı

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anayasa Mahkemesi’nin sadece yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmanın ötesinde, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma sorumluluğunu da üstlendiğini belirtti. Yeldan, bu tür eğitim programlarının, adil yargılanma hakkının daha etkin uygulanması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Temel hakların korunmasında büyük sorumluluk"

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat da konuşmasında, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yerel düzeyde etkili şekilde uygulanmasının, hukuk sisteminin işleyişine büyük katkı sunduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin mesleki gelişime önemli katkılar sağladığını ifade etti.