Yiğit Kurt'un, Galatasaray'ın UEFA maçına giderken geçirdiği trajik kazanın ardından, adı verilen kütüphanenin açılışı duygu dolu anlara sahne oldu.

Açılışa Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, taraftar grubu temsilcileri ve minik Yiğit’in ailesi katıldı. Kütüphanenin açılışı sırasında, Yiğit Kurt’un anısına saygı gösterilerek, duygusal anlar yaşandı. Başkan Zencirci, açılışta yaptığı konuşmada, “Minik Yiğit’in hatırasını her zaman kalbimizde ve bu kütüphanede yaşatacağız” dedi.

Açılışın ardından, Başkan Zencirci kütüphaneyi gezerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Minik Yiğit’in adı ve hatırası, eğitim dünyasında ve ilçede kalıcı bir iz bırakacak şekilde yaşamaya devam edecek.