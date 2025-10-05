İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile Türkiye Acil Tıp Derneği’nin düzenlediği tatbikatta, 20 şehirden gelen 60 acil tıp uzmanı ve 13 eğitmen gerçeğe yakın deprem ve yangın senaryoları üzerinden kriz yönetimi eğitimi aldı. Sağlıkçılar, zorlu hava koşullarına rağmen tatbikatı başarıyla tamamladı.



Afet anına hazırlık için bir araya geldiler

İstanbul, Antalya, Bursa, Erzurum ve Adana’nın da aralarında bulunduğu 20 şehirden gelen sağlık emekçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen tatbikatta buluştu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde sahada görev yapmış sağlıkçılar, olası afetlere daha donanımlı yanıt verebilmek için bu kez tatbikatta görev aldı.

Yangın senaryosunda kurtarma operasyonu

Tatbikatın ilk bölümünde kapalı alan yangın ve arama-kurtarma simülasyonu yapıldı. Senaryoya göre içeride mahsur kalan kişiler için yardım çığlıkları yükseldi. Panik ve siren sesleri arasında İzmir İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti, sağlıkçılar yaralıları güvenli alana taşıdı.

AFAD tehlikeli kimyasallara müdahale etti

Tatbikata AFAD ekipleri de katıldı. Endüstriyel yangın eğitim simülasyonunda alevlere müdahale edildi. Senaryo gereği koruyucu kıyafetli AFAD personeli, kimyasal maddeden etkilenenleri kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Enkaz altında kurtarma anları

Kentsel arama kurtarma simülasyonunda, yoğun yağmur altında enkaz altında kalanların kurtarılması canlandırıldı. Yaralılar ambulanslarla Eşrefpaşa Hastanesi’nin mobil hastanesine taşındı. Katılımcılar, gerçeğini aratmayan atmosferde ekip koordinasyonu ve stres yönetimi pratiği yaptı.

“Gerçekçi bir senaryo yaşadık”

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, katılımcıların büyük kısmının Kahramanmaraş depremlerinde görev yaptığını belirterek, “O dönemde eksikliklerimizi gördük. Bu tatbikatla hem bilgi ve becerilerimizi artırıyor hem de kriz anında daha etkili hareket etmeyi öğreniyoruz” dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil ise tatbikatın kurumlar arası iş birliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Gerçek yangınlar ve gerçek deprem senaryolarıyla herkesin kaynaştığı, farkındalığı artıran bir ortam oluştu” diye konuştu.

“Benzer acılar yaşanmasın diye kendimizi geliştiriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, “Tatbikat çok gerçekçiydi. 6 Şubat depreminde sahada yaşadıklarımızı hatırladık. Benzer acıların tekrarlanmaması için eğitimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.