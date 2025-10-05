Küçükçekmece’de D-100 Karayolu üzerinde hareket halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Lastikler patladı, sürücü ise son anda kurtuldu.
Olay anı korku yarattı
Küçükçekmece yönünde saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobilden önce dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde motor bölümünü saran alevler, otomobili tamamen kapladı.
Sürücü son anda çıktı
Sürücü, aracı kenara çekerek hızla dışarı çıktı. Yükselen alevlerin etkisiyle otomobilin lastikleri art arda patladı. Çevredekiler tüplerle müdahalede bulundu ancak yangını söndürmekte başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.