İZMİR (AA) - İzmir'deki üniversitelerde görevli bir grup akademisyen, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi önünde bir araya gelen akademisyenler adına açıklama yapan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Alcı, Filistin'de Batılı devletlerin desteğiyle gerçekleşen soykırımın 7 Ekim'de bu yana devam ettiğini söyledi.

Yaşanan vahşetin kelimelerle ve sayılarla ifade edilemeyeceğini dile getiren Alcı, siyonist rejimin Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle çocuk, kadın, yaşlı demeden katlettiğini, her şeyin dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı.

Alcı, modern Haçlı Seferleri'nin devam ettiğini ancak Batı'nın söylem üstünlüğünü kaybettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Batı'da ve Amerika'da insan haklarına duyarlılık gösteren, Filistin'in haklı davası yanında yer alan üniversiteler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve siviller de var. Onlarla dayanışma içindeyiz. Onlara insanlığın vicdanı oldukları için müteşekkiriz. Gazze'de kan oluk oluk akarken ülkemizdeki üniversite kampüslerinde bahar şenlikleri tüm coşkusuyla devam etti. Bu durumu insani bulmuyoruz."

Alcı, siyonist İsrail rejimine destek veren firmalara yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de acıların tarif edilemeyeceğini belirterek, "İçimiz yanıyor. Oradaki öğrencileri düşünüyoruz. Onlara yapılacak her türlü etkinlikte işin içinde olmak istiyoruz. Bize düşen ne ise üniversite olarak hazırız." dedi.