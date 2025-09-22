Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Art arda gelen ÖTV zamları da pompa fiyatlarını etkilerken, araç sahipleri her gün güncel fiyatları merakla takip ediyor. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54,23 TL

Motorin litre fiyatı: 55,73 TL

LPG litre fiyatı: 26,33 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 53,07 TL

Motorin litre fiyatı: 54,40 TL

LPG litre fiyatı: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 52,92 TL

Motorin litre fiyatı: 54,28 TL

LPG litre fiyatı: 25,88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53,90 TL

Motorin litre fiyatı: 55,40 TL

LPG litre fiyatı: 26,40 TL