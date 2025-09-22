Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Art arda gelen ÖTV zamları da pompa fiyatlarını etkilerken, araç sahipleri her gün güncel fiyatları merakla takip ediyor. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54,23 TL
Motorin litre fiyatı: 55,73 TL
LPG litre fiyatı: 26,33 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 53,07 TL
Motorin litre fiyatı: 54,40 TL
LPG litre fiyatı: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 52,92 TL
Motorin litre fiyatı: 54,28 TL
LPG litre fiyatı: 25,88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53,90 TL
Motorin litre fiyatı: 55,40 TL
LPG litre fiyatı: 26,40 TL
